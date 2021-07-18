台灣「去年10月」早採購AZ疫苗！　泰公衛部長信件曝光

▲阿斯特捷利康（AZ）選擇泰國作為東南亞生產基地，與泰王擁有的暹羅生技（Siam Bioscience）簽約生產疫苗，代工廠卻屢次爆發爭議。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

泰國媒體ISRANews於17日的獨家報導中，曝光公衛部長參威拉軍（Anutin Charnvirakul）與阿斯特捷利康（AZ）的機密信件內容，文件中指出，台灣早在去年10月就簽約採購AZ疫苗，但之後因為疫情與時局變化，代工廠產能受到影響等因素，才會導致延遲到貨。

▲泰媒爆料泰國公衛部長和阿斯特捷利康（AZ）的信件。（圖／翻攝isranews）

時常針砭時事的泰文翻譯粉絲專頁「泰譯聞」指出，此報導起初並未獲得關注，直到學者Sarinee Achavanuntakul轉載後才引發大量分享與討論。台灣民眾可以得知，「台灣為同組內最早簽約的國家（去年10月），這證明了台灣確實很早便已著手購買疫苗」。」

「泰譯聞」提到，許多泰國民眾看了這封機密信件才得知，原來泰國AZ代工廠不僅負責東南亞各國疫苗供應，還包含台灣與馬爾地夫，「泰國平均下來只能拿到總產量的1/3左右而已」。文件中也披露，泰國公衛部起初僅向AZ採購「每月300萬劑」，之後才被AZ提高為「每月600萬劑」疫苗，種種爭議想必將在未來引發更多紛爭。

另據《曼谷郵報》報導，泰國公衛部長參威拉軍證實收到新聞中的信件，但他堅稱，自己回信時表明，泰國每月至少需要1000萬劑疫苗，才能遏止每日感染激增。

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