台灣「去年10月」早採購AZ疫苗！　泰公衛部長信件曝光

▲阿斯特捷利康（AZ）選擇泰國作為東南亞生產基地，與泰王擁有的暹羅生技（Siam Bioscience）簽約生產疫苗，代工廠卻屢次爆發爭議。（圖／路透）
記者吳美依／綜合報導
泰國媒體ISRANews於17日的獨家報導中，曝光公衛部長參威拉軍（Anutin Charnvirakul）與阿斯特捷利康（AZ）的機密信件內容，文件中指出，台灣早在去年10月就簽約採購AZ疫苗，但之後因為疫情與時局變化，代工廠產能受到影響等因素，才會導致延遲到貨。
▲泰媒爆料泰國公衛部長和阿斯特捷利康（AZ）的信件。（圖／翻攝isranews）
時常針砭時事的泰文翻譯粉絲專頁「泰譯聞」指出，此報導起初並未獲得關注，直到學者Sarinee Achavanuntakul轉載後才引發大量分享與討論。台灣民眾可以得知，「台灣為同組內最早簽約的國家（去年10月），這證明了台灣確實很早便已著手購買疫苗」。」
「泰譯聞」提到，許多泰國民眾看了這封機密信件才得知，原來泰國AZ代工廠不僅負責東南亞各國疫苗供應，還包含台灣與馬爾地夫，「泰國平均下來只能拿到總產量的1/3左右而已」。文件中也披露，泰國公衛部起初僅向AZ採購「每月300萬劑」，之後才被AZ提高為「每月600萬劑」疫苗，種種爭議想必將在未來引發更多紛爭。
另據《曼谷郵報》報導，泰國公衛部長參威拉軍證實收到新聞中的信件，但他堅稱，自己回信時表明，泰國每月至少需要1000萬劑疫苗，才能遏止每日感染激增。
【做代工的風險】‧應該陸續有人看到AZ跟泰國公衛部長之間的通信被外流的消息，這邊簡單從泰國人的觀點解釋一下這件事。 一開始這個新聞是網路媒體ISRANews爆出來的，但沒有立即受到關注，後經一位學者Sarinee...由泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน 發佈於 2021年7月17日 星期六
เปิดจม.ลับ 'แอสตร้า’ อ้าง สธ.ไทยเคยแจ้งต้องการแค่เดือนละ3 ล.โดส เพิ่มให้เกือบ 2 เท่าแล้ว https://t.co/PCfJLAM4GB #isranews #สำนักข่าวอิศรา #โควิด19 #วัคซีน #แอสตร้าเซนเนก้า— isranews (@isranews_agency) July 17, 2021
★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★
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