南韓駐非海軍疫情升溫！「文武大王號」激增61確診　軍方急接返國

▲南韓「文武大王號」驅逐艦的確診人數增至68人。（圖／達志影像）

記者葉睿涵／編譯

南韓海軍傳出新冠確診病例的「文武大王號」驅逐艦，部分篩檢結果已出爐。南韓聯合參謀本部18日證實，被派駐非洲亞丁灣執行海外任務的「清海部隊」新冠疫情擴大，目前已累計68人受感染，預計確診病例數仍會持續增加。

據韓聯社報導，南韓「文武大王號」驅逐艦在15日傳出首宗新冠確診病例後，軍方緊急對全體船員進行PCR檢測，目前艦上300多名海軍中，101人的新冠PCR檢測結果已在18日早上8點出爐，包含早前已確診的7人在內，有68人呈陽性，33人呈陰性。

▲「文武大王號」驅逐艦上的所有海軍均為接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，「文武大王號」驅逐艦染疫海軍目前有15人已被送往當地醫院接受治療，其中3人因病情嚴重被轉至加護病房。由於目前還有約200人的檢測結果未明，因此軍方預計，未來的確診病例數還會增加。

「清海部隊」第34梯隊早在今年2月便已動身前往非洲執行任務，因此「文武大王號」驅逐艦上的所有海軍均未接受疫苗接種，軍方擔心海軍們長期近距離接觸將引發大規模群聚感染，決定派遣2架KC-330空中加油運輸機接回「清海部隊」，並下令已接種疫苗的軍隊代替「清海部隊」第34梯隊，將「文武大王號」驅逐艦駛回南韓。

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