即／華府棒球場外「槍響連爆」至少4人遭槍擊　球迷竄逃畫面曝光

▲槍擊事件發生在這場比賽第6局,現場球迷驚慌逃竄。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷、陳宛貞/綜合外電報導

美國華盛頓特區國民球場(Nationals Park)17日場外驚傳槍擊,場上球員稍早已全數撤回休息區,球賽緊急喊卡。最新消息指出,現場至少4人有槍傷,《衛報》美國記者根據大都會警局說法表示,有1名女性觀眾稍早被急救人員以擔架抬出。

NBC New York報導,現已知至少2人中彈緊急送醫,所幸均有呼吸且意識清楚,另有2人稍早步行至醫院接受槍傷治療。依據多段在推特瘋傳的影片顯示,光是球賽電視轉播就能聽到槍響,且在槍響傳出後,轉播立即停止,可見現場大批球迷奔跑逃離現場;外傳教士隊球員塔提斯(Fernando Tatis Jr.)等人衝上觀眾席,把家人帶進休息室內。

事發當下,球賽轉播員告知球迷保持冷靜,待在場內,多次強調槍擊事件發生地點在場外,警方認定這起槍擊事件與球賽無關。依據華盛頓國民隊稍早最新聲明指出,球迷們已經可以從中外野、右外野出口離場,目前正與執法部門進行後續配合。

Hope everyone is safe at Nationals park. I heard a few loud bangs and then a mass exodus. View from my roof pic.twitter.com/MA1B7z83u2 — Jalen Drummond (@jalen_drummond) July 18, 2021

Players, including Fernando Tatis Jr. Just ran into stands and grabbed family members and brought them to clubhouse. pic.twitter.com/DlC1bSv3I7 — Kevin Acee (@sdutKevinAcee) July 18, 2021