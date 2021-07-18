美妝節目常客「知名美魔女董座」持球棒作勢打移工　畫面曝光

▲知名化妝品牌的李姓女董座（中），拿球棒作勢攻擊逃逸移工「阿尼」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，曾上遍台灣各大美妝節目、外形亮麗的知名化妝品品牌李姓女董座，疑似雇用逃逸移工，更因屋內現金遭竊，她懷疑是移工所為，竟持球棒攻擊作勢暴打，嚇的移工差點哭出來，與平時氣質高雅的形象判若兩人。

據多名員工向本刊指出，去年10月12日晚間7點左右，李姓董座屋內的10萬元現金不翼而飛，監視器還遭到破壞；她聞訊後馬上從外面趕回，發現家中遭竊，一下車就氣急敗壞的拿起防身用的鋁棒，朝著印尼籍移工「阿尼」（化名）頭部等部位一陣暴打，當場嚇傻其他目擊的員工。

本刊取得這段影片，只見畫面中，李董將球棒放在肩膀上，做出隨時要攻擊動作的姿勢，而移工阿尼也被她逼到牆角，大聲待著哭腔喊：「沒有！」；直到阿尼被李董「修理」且搜完身完後，阿尼委屈的跑回自己的房間，用印尼話向家鄉的親人哭訴。

根據其中一名在場的員工阿龍（化名）透露，李董當時把阿尼從廚房打到辦公室，大家看的都很心疼。阿國說：「李董動手時，我就是怕她把阿尼打死，所以出手去擋球棒，結果我的臉也被球棒揮到而受傷！」待李董發洩完情緒後，還傳簡訊給他說：「希望剛剛沒有嚇到你！」判若兩人的態度，也讓阿國覺得恐怖萌生辭意。

眾人為了阻止李董繼續暴打阿尼，在場的阿國等人本來想報警處理，但一方面又擔心是否為僱用非法移工會遭到裁罰，最終打消報案的念頭；阿國還說，李董當時還嗆聲，說要把阿尼載到山上「丟包」讓他自生自滅，恐怖的個性讓員工們都很害怕。

由於許多員工都無法苟同李董的暴力行為，也擔心她繼續僱用非法移工，可能會形成移工破口，於是在各種紛爭下紛紛選擇離職；同時決定向移民署檢舉，希望能透過調查遏止歪風，避免造成台灣的防疫破口。

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