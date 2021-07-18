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我邦交國海地、史瓦帝尼政局陷混亂　網謠傳台灣幫助獨裁者

▲▼史瓦帝尼民眾正參加一場大型喪葬活動，死者均為被國王下令鎮壓而死的人。（圖／翻攝自推特）

▲史瓦帝尼民眾正參加一場大型喪葬活動，死者均為被國王下令鎮壓而死的人。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合報導

台灣邦交國海地及史瓦帝尼近期皆傳出重大政治風暴，海地總統摩依士被暗殺牽扯出多方人馬政治內幕，而南非的「忠誠盟友」史瓦帝尼，則是爆發50多年來最嚴重反政府示威，甚至傳出民間有一股輿論，指稱台灣與史瓦帝尼政府關係良好，是支持獨裁政權。

海地總統摩依士遭暗殺後，美方已經應承諾派遣調查人員抵達海地首都太子港協助調查，但背後政局的動亂以及多方人馬覬覦總統寶座，以及民間的示威抗議，是否可能影響台、海雙方的邦交關係，仍需看局勢變化。

▲▼海地總統摩依士2016年當選時，在妻子旁發表演說。（圖／路透社）

▲海地總統摩依士2016年當選時，在妻子旁發表演說。（圖／路透社）

根據《聯合報》報導，史瓦帝尼相較於海地的情況又更為複雜，近年中國大陸深入非洲，只剩史瓦帝尼和台灣保持正式外交關係，因該國擁有絕對權威的王室與我國長年交好。

正是王室政權長年獨裁，史瓦帝尼爆發50年來最大反政府示威，開始有陰謀論指台灣2年前捐贈2架直升機給史瓦帝尼國王，是幫助獨裁並在背後操作鎮壓。

不過在該國深耕多年的台灣已經出面澄清，並和美國、歐盟及英國也發布聯合聲明，闢除謠言外也鼓勵該國積極解決問題。

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