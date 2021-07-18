放棄數十億桶原油　格陵蘭宣布「停止石油探勘」…怕地球受不了

▲格陵蘭政府叫停石油探勘計畫。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

世界第一大島格陵蘭當局15日宣布，暫停所有新的石油與天然氣探勘計畫，未來將不再允許於格陵蘭極區水域或陸地上進行任何石油探勘工程。格陵蘭官員表示，評估後認為開採的成本太高，且除了經濟方面，也應該考慮氣候變化問題，「石油開採對環境的影響太大」。

綜合外媒報導，格陵蘭島長久以來被認為可能含有大量未被開發的石油資源。格陵蘭自治政府（Naalakkersuisut）引述研究估計數據，在格陵蘭西岸蘊藏數十億桶原油資源，東岸海床下也有大量資源。

然而，格陵蘭自然資源部長納撒尼爾森（Naaja H. Nathanielsen）在聲明中表示，「經過評估，石油的探勘與開採，對環境負擔太大」、「暫停目前的石油戰略才是正確的選擇」。格陵蘭政府認為，開採石油的報酬率低，即使開採也很可能虧損。

格陵蘭農業、自給自足、能與環境部長倫德（Kalistat Lund）表示，格陵蘭政府相當認真看待氣候變遷問題，並且準備好為應對全球氣候變遷作出貢獻。倫德說，格陵蘭政府正在為巨型水力發電項目招商引資，停止石油探勘有助於發展此項目。

據悉，格陵蘭還有四張有效的石油探勘許可證，分別由兩家小型公司持有。根據法律，如果許可證持有人繼續探勘石油，格陵蘭政府仍需依法放行。

另外，格陵蘭政府也宣布，已經通過一項法案草案，將禁止在格陵蘭探勘和開採鈾礦。鈾是一種放射性元素，主要作為核能發電的燃料，而目前主要的幾種鈾提取技術都會產生放射性廢棄物。格陵蘭政府說，「幾個世紀以來，格陵蘭人一直仰賴自然資源維生，商業活動必須先考慮自然與環境。」

格陵蘭是世界第一大島嶼，面積216萬平方公里，全境大多在北極圈內，有80％的面積被冰雪覆蓋。格陵蘭屬於丹麥王國框架內的自治國，2009年改制為內政獨立的自治區，但在外交、國防和財政方面仍由丹麥代理。過去曾有傳言，美國前總統川普有意讓美國買下格陵蘭，但說法遭格陵蘭、丹麥和美國三方駁斥。

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