氣候變遷的後果…德國洪水「西歐最富區」已160死　災區現狀驚人

▲德國埃爾夫特施塔特是此次洪災的重災區，小鎮土層嚴重流失出現超巨大「天坑」，場景相當駭人。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

歐洲西部遭遇百年洪水，在受災最嚴重的德國與比利時，當局已經確認至少160人死亡，不過仍有數百人下落不明，救難行動仍在持續中，當局憂心隨著洪水慢慢退去，恐怕還會發現更多罹難者的遺體。

根據英國天空電視台報導，儘管大水已經漸漸退去，救難人員也加緊尋找可能的倖存者，不過當局仍擔心災害還有進一步擴大的風險。據稱，德國北萊茵-西發利亞（North Rhine-Westphalia）一座堤壩有潰堤的危險，威脅下游的比利時和荷蘭地區。

▼埃爾夫特施塔特一位年長居民凝視著被水淹沒的街道。（圖／路透社）



▼豪雨和洪水直接導致多棟房屋被摧毀。（圖／路透社）



此次水患中，受災最嚴重的區域正好包括一部份歐洲最繁榮富裕的地區，因此災區景象格外引起世界矚目，例如德國金融重鎮法蘭克福近郊，就有一整棟房屋被暴漲的阿爾河（River Ahr）整棟沖走，令人震驚。

在德國西部其他區域，也出現汽車被沖走掀翻、電力系統癱瘓、建築物倒塌等災害，數以千計的災民無家可歸。目前已知絕大多數罹難者是在德國被發現，德國境內已經確認133人死亡，其中受災最嚴重的阿爾韋勒縣（Landkreis Ahrweiler）就有至少90人死亡。

▼德國阿爾河畔十字山（Kreuzberg ），河道上殘留許多漂流木和各種殘骸。（圖／路透）



在科隆西南部的市鎮埃爾夫特施塔特（Erftstadt），空拍照片顯示大水過後，當地地層嚴重被淘空流失，原本平坦的平原上硬是出現一個類似山谷的巨大天坑，殘存的幾棟房屋看起來也岌岌可危。

在國境另一邊的比利時，當局也已經確認有27人死亡，另有20人失蹤。此外，流經比利時進入荷蘭的默茲河（Meuse）也有一座水壩有潰堤危險。為了防範可能的洪水，荷蘭一間醫院提前撤離院內約200名病患。荷蘭南部林堡省也已經撤離了數千名居民。

▼由年輕人組成的志工隊，攜帶麵包和糧食進入比利時災區協助災民。（圖／路透）



根據氣象學者的說法，西歐地區連日豪雨是此次洪災的主因，部分地區甚至在2天內降下往常2個月的雨量。歐洲官員將這場洪災歸咎於氣候變遷，萊茵蘭-普法茲邦首長德萊爾（Malu Dreyer）說，「氣候變遷不再是抽象的概念，我們正親身痛苦地體驗它。」

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）也說，對氣候變遷採取果斷行動，是避免極端天氣現象發生的唯一途徑。另外，目前正在美國訪問的德國總理梅克爾（Angela Merkel），計畫將於18日親自前往災區視察。

▼災區有不少車輛被大水沖走，救難人員擔心可能還會發現更多遺體。（圖／達志影像／美聯社）



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