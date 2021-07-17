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以色列研究：輝瑞似可保護癌症患者！　86%人接種2劑後產生抗體

▲▼輝瑞大藥廠台灣區總部外懸掛的旗幟。（圖／記者湯興漢攝）

▲以色列研究發現，接種2劑輝瑞藥廠的疫苗似乎可以讓癌症患者產生抗體對抗新冠。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉睿涵／編譯

過去有國際研究指出，有約6％的癌症患者在接種完2劑疫苗後，體內仍未產生任何抗體，但以色列一項研究卻指出，輝瑞疫苗似乎可以對正在接受癌症治療的病患發揮效用，因為有86%的患者在注射第2劑疫苗後，體內就會產生抗體。

據路透社報導，研究人員最近在《美國醫學會期刊：腫瘤學》（JAMA Oncology）發布論文指出，癌症患者在接種疫苗後，產生抗體的速度雖然比沒有罹癌的研究對象慢，但多數病患在接受第2劑疫苗後，都會出現抗體。

▲▼以色列青少年施打輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲研究發現，即使癌症患者在施打第一劑輝瑞疫苗後的效果較慢，但在接種2劑後，體內就會自行產生抗體。（示意圖／達志影像／美聯社）

研究人員對232名正在接受化療、生物製劑、免疫療法等治療方式的腫瘤患者進行研究後，與261名同年齡層的健康受試者進行比對。研究結果顯示，在接種第1劑輝瑞疫苗後，只有29%的癌症患者體內產生了抗體，而對照組則有84%的健康受試者出現抗體。

不過，在注射第2劑疫苗後，產生抗體的癌症患者比例大幅增加到86%。研究人員也觀察到，癌症患者打完疫苗後所出現的副作用與健康的受試者無異，也沒有癌症患者感染新冠肺炎，因此專家認為，癌症患者仍應根據藥廠建議的時程施打第2劑疫苗，即使在那些因為疫苗短缺而延打第2劑的地區也應如此。

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