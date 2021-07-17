日本接種後死亡99％是輝瑞！　韓「混打AZ+BNT」爆1000人不良反應

▲東京奧運開幕在即，日本仍連續3天突破3000例確診。圖為疫情下的日本東京都品川。（圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

日本與南韓大舉推動疫苗接種工作，但近來仍未見疫情降溫，南韓更是連續多日突破單日確診1500例，迎來第4波高峰。根據外媒報導，在日本發生接種後死亡案例多為高齡者，其中以施打輝瑞/BNT占99％的壓倒性多數，而在南韓也是BNT疫苗的死亡人數最多，另外，混打AZ與BNT組別也突破1000例不良反應報告。

根據日本《NEWS POST 7》分析報導，日本厚生勞動省7日將輝瑞/BNT與莫德納2款疫苗加註了心肌炎與心膜炎的罕見副作用警語，同時公布了2月17日至7月2日間，接種疫苗後的死亡案例達556人，其中接種輝瑞/BNT者有554人、莫德納疫苗（5月24日開始接種）則有2人。以性別分析，男性占277人、女性275人、不明2人，原本認為女性出現副作用機率較高，但在這次報告中男女比例幾乎相同。

▲日本航空為東京國際機場工作人員接種疫苗。（圖／達志影像）

報導指出，因接種對象以65歲以上年長者為優先，高齡者死亡案例也較多，接種BNT死亡的554人中，最多的是80多歲男性有118人，其次是80多歲女性與90多歲女性各別都有101人，接著則是70多歲男性有82人。另外，554起死亡案例中有高達142人患有高血壓、72人有糖尿病、69人老年痴呆症、60人心力衰竭、59人有腦梗塞的基礎疾病。然而，截至6月27日止，只有7例死亡病例被確認為與疫苗無關，其餘則無法確認與接種是否有關。

▲南韓醫護人員接種第2劑新冠疫苗。（圖／路透）

另據韓聯社報導，南韓截至17日0時已接種逾2100萬劑疫苗，完整接種疫苗人數達650萬，占總人口的12.7％。以品牌區分，現已施打1146萬劑AZ疫苗、881萬劑輝瑞/BNT、112.9萬劑嬌生與6.3萬劑莫德納疫苗。接種後死亡人數最高的是輝瑞/BNT有234人，加總其他異常反應案例後得出的平均不良率為0.25％；AZ疫苗有174人死亡，不良發生率0.66％；嬌生有6人死亡，不良發生率0.65％；莫德納則無死亡案例，不良發生率0.67％。

此外，南韓迄今已有63.5萬人採「AZ＋輝瑞BNT」的方式混打疫苗，當局7日公布數據一次新增410例異常反應，讓「混打組」的副作用報告快速累計至1063例，其中包含7起疑似為過敏性休克的案例，平均不良發生率為0.17％。

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