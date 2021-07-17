西歐「死亡洪水」致153人喪命！橋斷屋塌泥濘殘破　消防當局搜救中

▲德國舒爾德強降雨後，聯外橋梁成斷垣殘壁。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

歐洲西部14至15日爆發近100年來最強大的暴雨，尤其德國、比利時災情最為慘烈！根據《美聯社》、《法新社》報導，這場致命性的洪災截至目前為止，造成歐洲死亡人數攀升至153人，其中德國就有133人死亡、比利時則為20人死亡。

德國警方於當地時間17日表示，位於德國西南部萊茵河中游的萊茵蘭-普法茲邦（Rheinland-Pfalz）阿爾韋勒縣（Landkreis Ahrweiler）就有90人因洪水喪命，後續可能還會傳出傷亡；北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）則有43人慘烈犧牲。而比利時也傳出至少20人以上喪命。

▲▼德國埃爾夫特施塔特的街道因豪雨而被洪水淹沒。（圖／路透社）

德國最暢銷的《畫報》（Bild）將此次災情稱為是「致命死亡洪災」。

目前發生嚴重洪患的重災區內，仍在積極展開搜救失蹤者的行動，尋找失蹤災民的下落。

▲▼德國強降雨後，建築物嚴重損毀。（圖／路透社）

▼德國強降暴雨後，消防人員上街搜尋失蹤者。（圖／路透社）

▲比利時列日省災情慘重，雨後的街道泥濘不堪。（圖／達志影像／美聯社）

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