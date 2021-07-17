　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

西歐「死亡洪水」致153人喪命！橋斷屋塌泥濘殘破　消防當局搜救中

▲▼德國舒爾德強降雨後，聯外橋梁成斷垣殘壁。（圖／路透社）

▲德國舒爾德強降雨後，聯外橋梁成斷垣殘壁。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

歐洲西部14至15日爆發近100年來最強大的暴雨，尤其德國、比利時災情最為慘烈！根據《美聯社》、《法新社》報導，這場致命性的洪災截至目前為止，造成歐洲死亡人數攀升至153人，其中德國就有133人死亡、比利時則為20人死亡。

德國警方於當地時間17日表示，位於德國西南部萊茵河中游的萊茵蘭-普法茲邦（Rheinland-Pfalz）阿爾韋勒縣（Landkreis Ahrweiler）就有90人因洪水喪命，後續可能還會傳出傷亡；北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）則有43人慘烈犧牲。而比利時也傳出至少20人以上喪命。

▲▼德國埃爾夫特施塔特的街道因豪雨而被洪水淹沒。（圖／路透社）

▲▼德國埃爾夫特施塔特的街道因豪雨而被洪水淹沒。（圖／路透社）

▲▼德國埃爾夫特施塔特的街道因豪雨而被洪水淹沒。（圖／路透社）

德國最暢銷的《畫報》（Bild）將此次災情稱為是「致命死亡洪災」。

目前發生嚴重洪患的重災區內，仍在積極展開搜救失蹤者的行動，尋找失蹤災民的下落。

▲▼德國強降雨後，建築物嚴重損毀。（圖／路透社）

▲▼德國強降雨後，建築物嚴重損毀。（圖／路透社）

▲▼德國強降雨後，建築物嚴重損毀。（圖／路透社）

▼德國強降暴雨後，消防人員上街搜尋失蹤者。（圖／路透社）

▲▼德國強降暴雨後，消防人員上街搜尋失蹤者。（圖／路透社）

▲▼比利時列日省災情慘重，雨後的街道泥濘不堪。（圖／達志影像／美聯社）

▲比利時列日省災情慘重，雨後的街道泥濘不堪。（圖／達志影像／美聯社）

►「死亡洪水」奪126命！西歐再降一夜豪雨　水位又升高了
►比利時大洪災逾20人罹難　訂7／20為全國哀悼日

Graietti熱壓三明治鬆餅機　原價1280→特價649！

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
鳳梨認愛長腿女友！「超正臉蛋曝光」私照大尺度辣翻
外送箱忘記關「餐點噴飛」在路上！　5千人笑翻：在地美食
快訊／三峽巨石崩落壓3人！1無呼吸心跳　2人骨折搶救中
快訊／台中6高中老師列AZ專案　繞遠路1小時闖關打到莫德納
僅增8例如何辦到？醫直言「台灣人只靠這1招」：不用疫苗就能清
快訊／桃園保險業務員確診　疑與客戶媽媽互相傳染
北市確診者去過家樂福、全聯　Ct值16.8病毒含量高
快訊／萬里飛行傘迫降失敗摔落　男送醫搶救不治
東奧不准「啪啪啪」！　女名將砲轟：選手需要發洩精力

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列研究：輝瑞似可保護癌症患者！　86%人接種2劑後產生抗體

上周就發警訊！西歐洪水仍奪上百命　德氣象局：地方政府未疏散

東奧組委會「緊急事態下」辦40人歡迎晚會　日網全罵翻！

電台曾獲神秘來電通知海地總統遇刺！CNN曝光對話：可怕的事發生了

西歐「死亡洪水」致153人喪命！橋斷屋塌泥濘殘破　消防當局搜救中

爆乳妹自拍！胖男亂入「狂抖奶」被罵翻　她羞喊：上床時更靈活

快訊／華府驚傳槍擊案！「6歲童中彈亡」5人受傷　槍手還在逃

拜登斥「疫苗假消息在殺人」　臉書遭點名反嗆：我們是在救人

南韓研發新冠治療藥劑！老鼠實驗證實：「對Delta變種病毒有效」　

12歲以下兒童要打疫苗了！　美國FDA官員曝光時間：最快今冬上路

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

高雄工人趕開工前簽到吃早餐　監視器拍「沒戴安全帽」遭罰6千

最強課長！玩3年「砸1.4億台幣」 天堂M特發尊榮感謝信...網看傻

見蟑螂躲冷氣口！急叩男友救援 拿橡皮筋擊落「掉碗堆」兩人嚇瘋

以色列研究：輝瑞似可保護癌症患者！　86%人接種2劑後產生抗體

上周就發警訊！西歐洪水仍奪上百命　德氣象局：地方政府未疏散

東奧組委會「緊急事態下」辦40人歡迎晚會　日網全罵翻！

電台曾獲神秘來電通知海地總統遇刺！CNN曝光對話：可怕的事發生了

西歐「死亡洪水」致153人喪命！橋斷屋塌泥濘殘破　消防當局搜救中

爆乳妹自拍！胖男亂入「狂抖奶」被罵翻　她羞喊：上床時更靈活

快訊／華府驚傳槍擊案！「6歲童中彈亡」5人受傷　槍手還在逃

拜登斥「疫苗假消息在殺人」　臉書遭點名反嗆：我們是在救人

南韓研發新冠治療藥劑！老鼠實驗證實：「對Delta變種病毒有效」　

12歲以下兒童要打疫苗了！　美國FDA官員曝光時間：最快今冬上路

只要一枚銅板！高雄30年老牌包子饅頭　鹹蛋黃肉餡飽滿外皮Ｑ彈

綠議員狂言「我們找台積電幫郭董買BNT」　網氣到發抖：善心感到不值　

仿潮牌集團撈千萬　開庭比賽說謊！僅1古早人「光明磊落」免囚

「等很久都沒問我」陳時中揭打第二劑AZ反應！舉手逾90度「有感覺」

有錢也進不了好學校！大陸新政動搖學區房價　屋主嚇到連夜降價

油飯只要15元！板橋佛心路邊攤　「雙管麵線」湯濃清爽還有中藥香

鳳梨放閃認愛長腿女友！　女方「超正臉蛋曝光」…IG私照大尺度辣翻

以色列研究：輝瑞似可保護癌症患者！　86%人接種2劑後產生抗體

方文琳22歲校花女兒罕見解放香肩！　揭「勇敢近況」網讚：長大了

燒腦台劇《塵沙惑》追最後大魔王！小隊長竟被控涉嫌命案

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

印度神童注意「5件事」度過疫情　連瑜珈也上榜

兒帶女友回家　爸爸滿意到和她上床又懷孕！

不信新冠！患者呼氣「他大口吸完確診亡」

不被承認也要自費接種！星國搶打科興原因曝

AZ疫苗保護力終生有效！像形成殺手訓練營

洛杉磯：7／17起強制恢復戴口罩

東奧前失蹤！烏干達選手留紙條：想留日工作

搶救落水少年！30人跟著跌入釀4死

19歲2600萬粉網紅自稱不孕「無套多女」　誘拐影片被流出

西歐又一夜豪雨　死亡洪水奪126命

金正恩厚愛美女樂團！　賜入住宮殿獎賞

研究：新冠後遺症陰莖縮小、記憶衰退

阿富汗戰地採訪　普立茲獎記者亡

比利時大洪災逾20人罹難　訂7/20為全國哀悼日

更多熱門

相關新聞

東奧女神大盤點！這國家竟佔了50%

東奧女神大盤點！這國家竟佔了50%

東京奧運進入倒數1週，世界頂尖的選手們都已摩拳擦掌，準備在這場世界級的運動盛事上大展風采。然而除了他們的實力外，不少選手的外貌也因為特別出眾，成為這場賽事中的別樣焦點，現在就讓《ETtoday新聞雲》帶您一起來欣賞這些實力與美貌並存的出色運動員吧！

誰干擾台灣買BNT？　德國外長怎麼說

誰干擾台灣買BNT？　德國外長怎麼說

西歐毀滅性洪災　德國比利時增至92死

西歐毀滅性洪災　德國比利時增至92死

海地總統慘死！哥國總統證實退伍軍人涉案

海地總統慘死！哥國總統證實退伍軍人涉案

德國暴雨成災　蔡英文提供必要協助

德國暴雨成災　蔡英文提供必要協助

關鍵字：

國際焦點德國比利時暴雨洪災洪水

讀者迴響

熱門新聞

張忠謀戳破蔡英文謊言　他曝鐵證：逾700人枉死

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

《還珠》小燕子本來是她！女星哭被套路

27歲正妹日扛2000袋水泥！被挖「開千萬超跑」說謊身世

環島回程擦撞垃圾車！高雄26歲女「台2線」慘死

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

快訊／今本土增8例！三級警戒以來首見個位數

年輕妹陪男友跑外送　照片一出萬人戰翻

他建議「聰明人先打AZ」：3個月後就知道

獨／久戴口罩小心恐怖後遺症！　慘照令人驚

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

陳時中公布微解封「車內飲食規定」

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

謝志偉打完2劑疫苗了！臉書公布廠牌　最後一句高級酸

印度神童注意「5件事」度過疫情　連瑜珈也上榜

更多

最夯影音

更多
夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法
女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面