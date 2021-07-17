12歲以下兒童要打疫苗了！　美國FDA官員曝光時間：最快今冬上路

▲美國12歲以下兒童有望在今年冬天獲准接種疫苗。（圖／達志影像）

記者葉睿涵／綜合報導

美國食品藥物管理局（FDA）官員透露，12歲以下的兒童最快可能在今年冬季獲得FDA緊急授權，批准接種新冠疫苗。

據NBC與《紐約郵報》報導，一名FDA官員在15日透露，由於不少家長對於孩子至今仍「無針可打」的情形表示擔憂，因此FDA最快可能在今年入冬初期至中期，緊急為12歲以下兒童批出使用授權，允許兒童接種新冠疫苗。

▲輝瑞和莫德納藥廠預料將在今年9月公佈其兒童疫苗的相關數據。（圖／路透）

莫德納和輝瑞藥廠在今年3月，對12歲以下的兒童展開了一項實驗，檢視新冠疫苗對兒童的效果與副作用，結果預料會在今秋公佈，FDA屆時會再檢視藥廠提供的4至6個月安全性追蹤數據，來審核藥廠的申請。

輝瑞藥廠在上個月宣布，他們的目標是在9月前為12歲以下的兒童研製新冠疫苗。截至目前為止，美國只有12歲以上的成年人獲准接種疫苗。牛津大學OWID數據顯示，美國至今已打出3.36億劑新冠疫苗，完整接種人口高達48.9%。

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