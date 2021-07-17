爆乳妹自拍！胖男亂入「狂抖奶」被罵翻　她羞喊：上床時更靈活

▲國外網紅琪拉（Sienna Keera）與未婚夫身材相差甚鉅。（圖／翻攝自TikTok、Instagram／@siennakeera）

記者張寧倢／編譯

澳洲26歲網紅琪拉（Sienna Keera）在TikTok擁有29萬粉絲追蹤，她經常在頻道上傳自拍影片，但通常觀眾的視線都會被後方一名身材肥胖的男子給吸引，有時男子還會激烈抖動胸部或身上的肥肉，還曾被網友罵翻稱「男人的大胸部很噁心」。不過，其實兩人已互許終身，琪拉還透露他們的性生活「充滿激情」。

@siennakeera Me when someone says something mean about my fiancé or our baby boy: ♬ I get krazy - The real Huey Freeman

根據《太陽報》報導，上圍豐滿的琪拉體重大約50公斤，平常穿S號尺寸的衣服，未婚夫基伍德（George Keywood）則是患有病態肥胖的大隻男，兩人育有一名17個月大的兒子奧利弗（Oliver），但一家人到公園散步時卻時常被其它家長嘲笑，還有孩童會指著基伍德笑他胖，基伍德是英國喜劇演員，這更讓琪拉被網友懷疑她只是為了錢而交往的「拜金女」。

▲琪拉透露，自己與未婚夫性生活非常美好，是她有過最棒的性經驗。（圖／翻攝自TikTok、Instagram／@siennakeera）

報導稱，儘管收到許多異樣眼光，但琪拉反駁稱他們的生活樸實無華，如果她是拜金女就直接去找富豪，「街上很多人會盯著我們看，這很不禮貌，讓我很不舒服，還會有人在基伍德面前跟我搭訕，因為他的體型，讓他們覺得自己有機會。」但琪拉表示自己本來就愛大隻男，朋友曾向他開玩笑說，基伍德就是她的天菜，在相識過程中還是琪拉先搭訕的。

報導指出，住在雪梨的琪拉在Netflix上看到基伍德演出的作品後，就被他吸引住了，於是決定在IG上發私訊給基伍德，兩人聊了幾個月後，琪拉就飛到英國度假，在倫敦停留的2周間，每晚都有基伍德的陪伴。琪拉說，「我被他的微笑、眼睛，還有大肚子給吸引了，還有粗壯的大腿、柔軟的胸部，我喜歡和大號人物在一起的感覺。」

琪拉也向媒體說，雖然同意求婚之後就有打算受孕，但沒想到孩子來得這麼快，「我們的性生活充滿激情，是我有過的最棒的經驗，基伍德非常靈活，龐大體型並沒有阻礙他的表現。」基伍德則表示，因為家人也都很胖，自己從小就如此，不怕被笑，但他很怕琪拉因此受傷，不過現在已經能對「男性大胸部很噁心」等批評一笑置之，因為兩人是真心相愛，不會因為這些仇恨言論而改變。

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