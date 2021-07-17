　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奧運開幕在即　東京Delta病毒擴散！日本連3天「日增逾3000例」

▲▼17日的日本東京澀谷街頭。（圖／達志影像）

▲ 疫情下的東京澀谷街頭。（圖／達志影像）

文／中央社東京17日綜合外電報導

日本東京奧運將於7月23日開幕，但東京都等主要城市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情卻同步升溫，截至昨天為止，日本全境單日新增確診病例已連續3天超過3000例。

日本TBS電視台報導，東京都16日新增1271例確診病例，連續3天逾千例；有303人感染的是Delta變種病毒。東京都政府負責人說，陽性患者數與日俱增，令人憂慮將快速置換為Delta變種病毒。

另外，已決定自行發布地方層級「緊急事態宣言」的神奈川縣，16日新增446例確診病例；埼玉縣新增290 例；正考慮自行發布「緊急事態宣言」的千葉縣新增277例。

上述首都圈1都3縣16日（週五）單日新增確診病例都超過上週五。

跟東京都是日本目前「唯二」被發布「緊急事態宣言」的沖繩縣，16日也新增76例確診病例，總計日本全境16日新增3430例。

日本放送協會（NHK）報導，負責防疫對策的日本政府分科委員會成員、東邦大學教授館田一博說，「很清楚可以看到全國性第5波疫情的徵兆，特別是以東京都為中心的首都圈1都3縣，疫情正逐漸趨於嚴峻。」

館田說，雖然日本政府已對東京都發布「緊急事態宣言」，但東京都新增確診病例依舊以非常快速的步調增加；再這樣下去的話，令人憂慮一個月後單日新增確診病例可能超過2000例。

館田認為沖繩縣目前疫情雖然有趨緩，但單日新增確診病例已到無法再降低的情況，接下來碰到暑假、連假及盂蘭盆節等，大量觀光客湧入沖繩，將為沖繩疫情帶來復燃風險。

至於大阪府的部分，館田說，從上週到本週新增確診病例快速增加，鄰近的京都府及兵庫縣也以同樣步調增加，這3府縣疫情反彈同樣明顯，再這樣下去的話，可能一口氣就會造成疫情惡化，醫療量能受到壓迫的風險升高。（譯者：黃名璽／核稿：嚴思祺）

ET快訊
LIVE／微解封首個周末湧人潮　陳時中最新說明
快訊／60多歲男接種莫德納　4小時後猝死
女星打AZ「針插進去突尖叫」！嚇壞護理人員　身體狀況曝光
快訊／南迴公路嚴重車禍！聯結車頭一半消失　回堵2公里
麗寶樂園來客數「翻3倍」！　免排隊她喊：很超值
柯文哲喊話中央「疫苗混打」 　蘇貞昌回應了
3公尺緬甸蟒蜷曲金門大橋！　一勾落海秒變活龍
江宏傑「搶先福原愛」開工！　IG藏「真愛密碼」網心疼

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

突聽到詭異哀號聲！驚見裸女「倒立卡20cm牆縫」　警消鑿破牆壁

東奧女神大盤點！全球最性感女運動員電力爆表　烏克蘭辣妹竟佔50%

奧運開幕在即　東京Delta病毒擴散！日本連3天「日增逾3000例」

BNT對抗Delta效力「遠低於預期」　接種大國以色列：不能光靠疫苗

書包被門夾住…女童慘遭校車「拖行300m」倒地！　驚悚畫面曝

南韓軍艦確診者恐爆增！49人「快篩陽性」　副隊長：做好心理準備

快訊／東奧選手村爆首例確診！　1外籍工作人員染疫

他帶女友見公婆「爸爸一看太滿意」　夜裡和準媳婦上床又懷孕！

東奧前失蹤！烏干達20歲選手「搭新幹線」逃跑　留紙條：想留日工作

海地總統遇刺案最新進度曝！　「前司法官員」疑3天前下令殺人

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

高雄工人趕開工前簽到吃早餐　監視器拍「沒戴安全帽」遭罰6千

最強課長！玩3年「砸1.4億台幣」 天堂M特發尊榮感謝信...網看傻

見蟑螂躲冷氣口！急叩男友救援 拿橡皮筋擊落「掉碗堆」兩人嚇瘋

突聽到詭異哀號聲！驚見裸女「倒立卡20cm牆縫」　警消鑿破牆壁

東奧女神大盤點！全球最性感女運動員電力爆表　烏克蘭辣妹竟佔50%

奧運開幕在即　東京Delta病毒擴散！日本連3天「日增逾3000例」

BNT對抗Delta效力「遠低於預期」　接種大國以色列：不能光靠疫苗

書包被門夾住…女童慘遭校車「拖行300m」倒地！　驚悚畫面曝

南韓軍艦確診者恐爆增！49人「快篩陽性」　副隊長：做好心理準備

快訊／東奧選手村爆首例確診！　1外籍工作人員染疫

他帶女友見公婆「爸爸一看太滿意」　夜裡和準媳婦上床又懷孕！

東奧前失蹤！烏干達20歲選手「搭新幹線」逃跑　留紙條：想留日工作

海地總統遇刺案最新進度曝！　「前司法官員」疑3天前下令殺人

美國男籃最後沒找安東尼　美媒認原因是機會給年輕人　

瘋狂小三主臥室極樂人夫！　「留超婊證據叫囂」‥激怒正宮復仇反擊

放過自己的廚藝吧！6間人氣名店「即食料理」動動手指宅配送到家

快訊／驚悚畫面曝！花蓮公車攔腰撞翻小貨車　駕駛乘客2重傷

快訊／彰化68歲男接種莫德納…4小時後猝死！家屬質疑死因

陳聖平1安打、跑第4盜　林鋅杰剛拿首中繼被下放新人聯盟

李婷宜認錯失小燕子「神隱美國1年」　親曝暴哭真相切割過往

快訊／南迴公路嚴重車禍！聯結車車頭慘剩一半　北上回堵約2公里

福壽山農場微解封降載「108人愜意全包」　住客准入禁散客

獨／可惡女賊專偷胖老爹捐款箱　「兩段式」下手炸雞留給店員　

午餐時間到了！小白狗「叼便當」　開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

國際熱門新聞

印度神童注意「5件事」度過疫情　連瑜珈也上榜

不信新冠！患者呼氣「他大口吸完確診亡」

兒帶女友回家　爸爸滿意到和她上床又懷孕！

不被承認也要自費接種！星國搶打科興原因曝

AZ疫苗保護力終生有效！像形成殺手訓練營

洛杉磯：7／17起強制恢復戴口罩

19歲2600萬粉網紅自稱不孕「無套多女」　誘拐影片被流出

搶救落水少年！30人跟著跌入釀4死

西歐又一夜豪雨　死亡洪水奪126命

金正恩厚愛美女樂團！　賜入住宮殿獎賞

阿富汗戰地採訪　普立茲獎記者亡

研究：新冠後遺症陰莖縮小、記憶衰退

比利時大洪災逾20人罹難　訂7/20為全國哀悼日

快訊／東奧選手村爆首例確診！

更多熱門

相關新聞

富邦人壽發放前線「防疫慰問金」　累計250人申請！　

富邦人壽發放前線「防疫慰問金」　累計250人申請！　

疫情影響國人健康和社會經濟，壽險公司響應政府防疫措施，提供員工優於勞基法權益，除了給「有薪之疫苗接種假」，也針對醫護和防疫人員提供確診關懷慰問金3到5萬，非公司保戶也在服務範圍內，到目前為止，已有近250位民眾申請，換算下來，至少750萬。

以色列：BNT對抗Delta效力「遠低於預期」

以色列：BNT對抗Delta效力「遠低於預期」

韓軍艦49人快篩陽性！副隊長：要有心理準備

韓軍艦49人快篩陽性！副隊長：要有心理準備

永康治安假日交通不解封

永康治安假日交通不解封

台北地下街爆群聚！醫揭傳染途徑：鬆開了

台北地下街爆群聚！醫揭傳染途徑：鬆開了

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎日本疫情日韓要聞Delta病毒Delta變種

讀者迴響

熱門新聞

環島回程擦撞垃圾車！高雄26歲女「台2線」慘死

張忠謀戳破蔡英文謊言　他曝鐵證：逾700人枉死

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

《還珠》小燕子本來是她！女星哭被套路

醫建議「聰明人先打AZ」：3個月後就知道

年輕妹陪男友跑外送　照片一出萬人戰翻

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

偷吃人妻！小王1句「大便平地人」讓姦情敗露

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

印度神童注意「5件事」度過疫情　連瑜珈也上榜

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

謝志偉打完2劑疫苗了！臉書公布廠牌　最後一句高級酸

27歲正妹日扛2000袋水泥！被挖「開千萬超跑」說謊身世

華晨宇被爆渣男「張碧晨是小三」疑正宮曝私密片

莫德納沒了換「國產疫苗」上場？陳時中回應了

更多

最夯影音

更多
夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法
女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面