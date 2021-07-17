奧運開幕在即　東京Delta病毒擴散！日本連3天「日增逾3000例」

▲ 疫情下的東京澀谷街頭。（圖／達志影像）

文／中央社東京17日綜合外電報導

日本東京奧運將於7月23日開幕，但東京都等主要城市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情卻同步升溫，截至昨天為止，日本全境單日新增確診病例已連續3天超過3000例。

日本TBS電視台報導，東京都16日新增1271例確診病例，連續3天逾千例；有303人感染的是Delta變種病毒。東京都政府負責人說，陽性患者數與日俱增，令人憂慮將快速置換為Delta變種病毒。

另外，已決定自行發布地方層級「緊急事態宣言」的神奈川縣，16日新增446例確診病例；埼玉縣新增290 例；正考慮自行發布「緊急事態宣言」的千葉縣新增277例。

上述首都圈1都3縣16日（週五）單日新增確診病例都超過上週五。

跟東京都是日本目前「唯二」被發布「緊急事態宣言」的沖繩縣，16日也新增76例確診病例，總計日本全境16日新增3430例。

日本放送協會（NHK）報導，負責防疫對策的日本政府分科委員會成員、東邦大學教授館田一博說，「很清楚可以看到全國性第5波疫情的徵兆，特別是以東京都為中心的首都圈1都3縣，疫情正逐漸趨於嚴峻。」

館田說，雖然日本政府已對東京都發布「緊急事態宣言」，但東京都新增確診病例依舊以非常快速的步調增加；再這樣下去的話，令人憂慮一個月後單日新增確診病例可能超過2000例。

館田認為沖繩縣目前疫情雖然有趨緩，但單日新增確診病例已到無法再降低的情況，接下來碰到暑假、連假及盂蘭盆節等，大量觀光客湧入沖繩，將為沖繩疫情帶來復燃風險。

至於大阪府的部分，館田說，從上週到本週新增確診病例快速增加，鄰近的京都府及兵庫縣也以同樣步調增加，這3府縣疫情反彈同樣明顯，再這樣下去的話，可能一口氣就會造成疫情惡化，醫療量能受到壓迫的風險升高。（譯者：黃名璽／核稿：嚴思祺）