拜登斥「疫苗假消息在殺人」　臉書遭點名反嗆：我們是在救人

▲美國總統拜登日前怒斥社群媒體上的假消息根本是殺人行為，隨後白宮發言人也直接點名臉書。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

美國總統拜登16日警告，社交媒體上所傳播的錯誤Covid-19訊息正在「殺人」，隨後白宮發言人更直接點名Facebook。對此Facebook回應，「事實上有20多億的人在Facebook上看有關Covid-19的訊息，比互聯網任何平台都還多，更表示臉書其實在幫助救人。」

根據CNN報導，拜登在16日時向記者表示，「我們現在的流行病存在於還未接種疫苗的人，但社群媒體上所流傳關於疫苗的假消息卻『正在殺人』」；而白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也在16日晚間直指，社交媒體平台並未善盡打擊錯誤訊息的行動，也並未參與提供準確訊息的過程，更直接點名Facebook，「白宮認為Facebook在針對疫苗錯誤訊息的回應和消息並不夠充分。」

而美國CDC主任(Rochelle Walensky) 日前也透露，有約67.9%的美國成年人接種了一劑疫苗，而59.2%的人完全接種，但仍有許多人因為看了社交媒體上所傳遞的錯誤疫苗訊息後，表示自己不信任疫苗，因此拒絕接種。

▲臉書對拜登批評不以為意。（圖／路透社）



對此，Facebook發言人立即回應，「我們不會因為沒有事實根據的指控而分心，且事實是有超過20億的人都在Facebook查看有關Covid-19和疫苗的訊息，比互聯網上任何平台都還多，證明臉書其實在幫助人命。」而臉書也在另一份聲明中表示，「我們已經刪除了超過1800萬條有關Covid-19的錯誤訊息，且停用了許多違反這些規則的帳戶。」