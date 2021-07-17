BNT對抗Delta效力「遠低於預期」　接種大國以色列：不能光靠疫苗

▲以色列青少年接種輝瑞疫苗，目前以色列病例仍多發於未完整接種族群。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

以色列政府16日召開高級內閣官員防疫會議，討論疫情數據與作法。總理貝內特（Naftali Bennett）在會後表示，輝瑞/BNT疫苗對Delta變種病毒的有效性「遠低於」衛生官員的預期，「我們不知道疫苗到底有多少程度的幫助，但作用明顯較小（significantly less）」。

根據《每日郵報》、《耶路撒冷郵報》報導，以色列總理貝內特16日表示，輝瑞/BNT疫苗對Delta變異株的效果比衛生官員期望的還差得多，因為當天仍有855人被驗出確診，且在英國、美國等廣泛使用BNT疫苗的地區中Delta病例仍非常氾濫，「我們不知道疫苗到底有多少程度的幫助，但效果明顯較小，我們都希望看到疫情趨緩，但事實是，不僅國內，全球疫情也沒有趨緩。」

貝內特解釋，一方面，因為疫苗對病毒確實有效，所以必須確保疫苗採購、接種工作不被中斷，但另一方面，「那些認為光靠疫苗就能解決一切問題的人，並沒有想到，我們需要的是全盤策略，在提供疫苗的同時，也要了解它的局限性。」

▲以色列在年初大舉採購疫苗，成為全球接種疫苗速度最快的國家之一。（圖／達志影像）

報導指出，以色列4月時約有5900起活躍病例，當時超過340人病況發展成重症，但到了上周已經減為41例重症，並於16日小幅增至52例，所有重症患者中約有60％曾接種疫苗。另外，以色列目前處於病毒可傳染期的患者中約有2000名在校學生，其中半數已經完整接種2劑疫苗。

貝內特表示，防疫會議中達成幾項共識，其中一項是政府決定在下周推出居加快篩，貝內特將重點放在「快速」篩檢，希望每位民眾都能自行檢測，同時衛生當局政府也宣布有意將西班牙、吉爾吉斯等更多國家列為禁止入境或高風險名單，最快下周可以公布。

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