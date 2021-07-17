書包被門夾住…女童慘遭校車「拖行300m」倒地！　驚悚畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國肯塔基州6年前發生一起驚悚案件，一名年幼女童下課搭乘校車返家，沒想到司機在她還未完全下車時就關起車門，完全沒注意到車門將女童的書包夾住便踩下油門，導致女童被拖行超過300公尺，監視器畫面日前曝光，震驚社會。

根據《每日星報》，這起事件發生於肯塔基州傑佛遜郡，當時僅6歲的女童AR（化名）2015年5月15日下午乘校車返家，正走下車時身後的車門突然關上，書包頓時被夾住，讓她動彈不得，接著校車開始向前行駛，她只能試圖跟著公車速度奔跑。律師指控，AR被拖行超過1000英尺（約305公尺）距離。

▲▼ AR慘遭校車拖行約50秒。（圖／翻攝自Twitter／@ThePerezHilton）

約1分鐘的影片中，身穿黃色上衣、揹著粉紅色書包的AR一步一步走下公車，書包被夾住時無助地回頭看向女司機桑德斯（Melinda Sanders），但她和身旁一名男老師都未察覺。儘管車上有學童疑似發現異狀發出尖叫，但二人並未理會。

桑德斯關上門後馬上向前行駛，畫面左下角可見AR被書包吊著，隨著公車遭到拖行。經過長達50秒，路上一名司機見狀趕緊按喇叭提醒，桑德斯才嚇得停下車子，一面喊著「喔我的天啊」一面起身跑向車門，此時AR已經癱軟在地。

桑德斯事後隨即被校方解雇，AR則留下神經損傷及創傷後壓力症候群（PTSD），接受多次手術。雖然事件距今已有6年，由於此案近來進入民事審判程序，這段監視器影片才跟著曝光，震驚眾多網友。

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