Delta成全球主要毒株！美國確診暴增7成　住院患者97%沒打疫苗

▲ 加州6月中旬完全重開，取消社交距離限制。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球一年多，儘管疫苗問世帶來轉機，變種病毒卻引發新一波危機。美國官員指出，Delta變異株已經成為全球範圍內的主要毒株，同時美國各地未接種疫苗者死亡率激增。

美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）16日在記者會上說明，美國新病例較一周前上升70%，死亡人數則增加26%，疫情主要集中疫苗接種率較低的地區。根據CDC數據，目前一周平均日增病例超過2.6萬例，達到6月疫情最緩時1.1萬例的2倍以上。

白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）表示，病例增加最明顯的地區為阿肯色州、佛羅里達州、路易斯安那州、密蘇里州及內華達州，疫苗接種率皆低於全美平均。

瓦倫斯基指出，疫情大流行正在未接種族群間發生，且需要住院治療的患者高達97%未接種疫苗。越來越多地區暴露在高風險之中，使得近幾月疫情放緩的趨勢出現反彈，且約1/5新病例都發生在佛州。

首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）則表示，Delta變異株較原始病毒更具傳染性，已在全球100個國家現蹤，成為全球範圍內的主要變種病毒。

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