他帶女友見公婆「爸爸一看太滿意」　夜裡和準媳婦上床又懷孕！

▲國外一名男子表示，女友在家族旅遊時和他的父親發生關係，還懷上孩子。（示意圖／視覺中國CFP）

記者張寧倢／編譯

國外一名男子在網路影音平台上傳影片自爆，男子和女友的感情穩定之後，開始介紹家人給她認識，也樂見大家相處得很融洽，沒想到，在某一次家庭旅遊中，男子的父親竟與女友上床，甚至懷孕了，他得知真相後一度非常崩潰，但父親本人已經「不太在意」這件事。

根據英國《太陽報》報導，這位匿名的事主表示，自己和女友從高中就開始約會、交往，感情越來越穩定之後，他開始介紹家人給女友認識，因為和對方父母見面，可以說是男女關係中的一大進展與挑戰，也看得出女友也很努力想要熟識自己的家人，「我以為，我會和女友結婚，因為我的父母也很喜歡她，女友會和我們家人一起去任何地方。」

然而，兩人的感情卻也因為這種「密切交流」而告吹，就在某次家庭旅遊時，女友和未來的公公竟然夜裡發生性關係，甚至懷孕，男子事後才得知原來「孩子的爸」就是他自己的爸爸，這讓他相當尷尬且崩潰，和女友分手後，男子還花了一段時間才說服自己原諒父親。

男子表示，他現在把這件事當成是一種分享和關愛（sharing and caring），發生的情況就是如此，事情也已經過去，大家都已經挺過那段時間了，「我爸爸不太介意，那是很久以前、大概好幾年前的事了。」影片上傳一周就突破600萬次觀看數，網友留言稱，「父母是不是太愛她了...」、「女朋友一秒變成繼母」、「恭喜你成為孩子的大哥哥了」、「我不信！」、「這絕對會有心理陰影」、「分享和關愛是什麼鬼話？嚇死人」。

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