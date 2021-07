突聽到詭異哀號聲！驚見裸女「倒立卡20cm牆縫」　警消鑿破牆壁

▲消防局花兩個半小時搶救卡在牆縫中的裸女。(圖/翻攝自twitter/@OCFA_PIO)



實習記者周依儒/綜合報導

美國加州日前發生一起超詭異意外,竟然有一名全裸女子卡在兩棟大樓間僅20公分的窄縫中,讓發現的人與到場搶救的警消看傻眼。當地警消也以破壞器具鑿破牆壁的洞才順利救出該名女子,不過眾人也對女子為何會出現在窄縫中十分疑惑,目前僅推測是從屋頂掉下去或是自己從牆旁邊慢慢爬進去。

綜合外媒報導,加州橘郡(Orange County)聖安娜市(Santa Ana)一名汽車修理廠的員工上班時,聽到戶外似乎有女子的哀號聲,便出外找聲音來源約半小時,而一旁的汽車維修廠員工也表示有聽到聲音,但兩人實在找不到聲音來源,於是趕緊報警。

警方到場後,發現哀號聲是從汽車音響店和汽車維修廠兩棟建築中的小窄縫所發出來,因此趕緊爬到屋頂上探查,沒想到有一名全裸的女子以倒立姿勢,卡在兩棟建築物間僅約20公分的空隙中,而這名女子完全無法爬出來,警方也接觸不到她,無法查看地形。

報導指出,由於空隙實在太窄,警方只好決定鑿破牆壁,他們先在附近的牆上鑽了一個小洞,並插入攝影機查看,評估要從哪裡切割才最安全,不會讓牆壁掉下來的混凝土碎屑、瓦礫砸到女子;後來,在接下來的2個半小時內,警方不斷挖洞,同時跟女子對話,確保她的意識,所幸最後將人順利救出。

當地消防局上尉譚恩(Thanh Nguyen)表示,他們完全不知道這名女子是怎麼跑到縫隙裡,完全是個謎,而當她從窄縫中出來時只受了輕傷,但感覺她很焦慮,目前還不清楚她當時的精神狀況或是否有酗酒,「這對我們來說完全是個謎,因為只有兩種方法可以進去,要嘛從牆壁前端的窄縫中慢慢爬進去,要嘛就是從屋頂的縫隙中掉下來。」

更奇怪的是,該名女子在獲救後卻拒絕透露,自己為何全裸又倒立在牆壁窄縫中,因此不少網友也質疑她應該是精神狀況有問題,或是有吸毒習慣導致毒癮發作,導致行為異常。

