嘲諷「文在寅自慰」！日駐韓大使深夜急致歉...南韓民眾氣炸

▲日本駐韓大使館總括公使相馬弘尚在聚會上表示，文在寅致力恢復日韓關係的行為簡直是在「自慰」。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

東京奧運距開幕僅剩不到10天，為求恢復日韓關係，南韓總統文在寅不斷透過政府與日本進行檯面下的協商，期盼日方能夠在周末前放軟態度、對南韓提出的要求讓步，促成其在東奧訪日時與日相菅義偉進行1小時會談。豈料，日本駐韓大使館總括公使相馬弘尚卻在與韓媒聚會時表示，文在寅的行為簡直就像是「自慰」，引發南韓輿論撻伐。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》與日媒《朝日新聞》報導，南韓媒體JTBC為了聽取並在隔日的報導中彙整日本的官方態度，於15日邀請相馬弘尚前往參加午餐懇談會，雙方在聚會上討論日韓關係修復以及促成日韓元首峰會的可能性，相馬弘尚認為，日本政府根本就沒有南韓所想像的那般重視日韓關係。

相馬弘尚表示，「日本政府根本沒有太多時間去聚焦在日韓問題上，只有文在寅總統在那邊唱獨角戲、搞心理戰，文在寅很顯然地是在『自慰』（masturbation）！」

韓媒JTBC在昨（16）日進行相關報導後，果然此段談話引來輿論與民眾非議，專家甚至建議文在寅打消訪日的念頭。對此，日本駐韓大使相星孝一火速於今（17）日凌晨2時向南韓外交部採訪記者團發佈新聞稿，表示對相馬弘尚在私人聚會上的不當發言感到遺憾。

相星孝一在與韓聯社的通話中表示，「我們承認（相馬弘尚）在非正式場合上的確有不當發言，不過該段發言並非針對文在寅總統。他（在發言後），隨即認為該段發言有多麼不恰當，並立刻收回該段發言、致歉。」

南韓外交部第1次長崔鍾建（최종건）於17日上午傳召相星孝一，當面表達嚴正抗議，表示日本駐韓公使相馬弘尚的發言不符合外交禮數且相當失禮，甚至嚴重貶損文在寅在恢復日韓關係上所付出的努力，要求日方應做出肉眼可見的懲戒措施，防止類似事態再度發生。

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