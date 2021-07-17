南韓研發新冠治療藥劑！老鼠實驗證實：「對Delta變種病毒有效」　

▲南韓藥廠賽特瑞恩研發新冠抗體治療藥物CT-P59。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國內本土藥廠賽特瑞恩研發的新冠病毒抗體治療藥物「렉키로나주」（成份名為Regdanvimab，編碼為CT-P59），在最近一場動物實驗中被證實能有效治療傳播威力更強的變種病毒株Delta，投藥僅需6天便能有效消滅病毒，且接受實驗的老鼠體重並未減輕，皆成功生存下來。

根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部第2本部長權埈郁昨（16）日在例行記者會透露上述動物實驗結果。他表示，國立保健研究院將新冠抗原治療藥物CT-P59投藥至感染新冠Delta變種株的實驗老鼠，結果在老鼠肺部組織確認病毒有效減少，投藥3天後病毒明顯減少、投藥第6天時已經驗不出病毒。

權埈郁表示，「雖CT-P59的效能在動物實驗中已獲得證實，不過若要正確釐清該款藥物對於人體感染變種病毒的治療效果，則必須以患者為實驗對象，確認其效能。往後將會推動臨床觀察研究，來評估該款藥物對於人體感染Delta等變種病毒的治療效果，另外更計畫透過官民合作等方式持續推動治療藥物研發，讓研發出來的藥物在治療上不受變種病毒的影響。」

報導指出，儘管先前國立保健研究院在細胞株實驗中，證實CT-P59對變種株Delta的防禦效能顯著降低，不過賽特瑞恩卻對此表示，「即使此次老鼠動物實驗中證實，CT-P59在細胞水準上對Delta病毒的中和能力降低，在生物體內還是能充分發揮治療效果。」

另外，賽特瑞恩與美國生技產業業者Inhalon Biopharma攜手合作研發CT-P59的吸入式藥劑，患者使用吸入是要繼，直接將抗體傳達至遭新冠病毒感染的呼吸道黏膜，今年6月已向澳洲倫理委員會遞出資料，準備展開第1期臨床實驗，並預計於第2期臨床確認其功效。

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