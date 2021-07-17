東奧前失蹤！烏干達20歲選手「搭新幹線」逃跑　留紙條：想留日工作

▲烏干達奧運代表團成員抵達日本大阪府泉佐野市，在現場進行合影留念。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

東京奧運即將於23日正式開幕，卻沒想到風波一波未平、一波又起，繼先前才傳出烏干達籍選手入境後驗出確診，豈料同團的20歲烏干達籍舉重選手塞奇特列科（Julius Setitreco）傳出從下榻飯店失蹤，臨行前用英文留下紙條，「烏干達的生活太苦，我想留在日本為老婆、兒子打拼」，外傳16日被民眾目睹購買前往名古屋的車票。

根據日媒《共同社》報導，大阪府泉佐野市昨（16）日表示，已向警方通報烏干達籍20歲舉重選手塞奇特列科無故失蹤，由於該團至少有2名選手確診，因此整團被列為密集接觸者，須待在飯店房間休息。16日凌晨0時，塞奇特列科還與隊友待在留宿的飯店，未料同日中午接受核酸篩檢時，工作人員發覺沒採檢到樣本，才發現他早已逃之夭夭，臨行前還留著用英文寫的紙條。

《富士新聞網》指出，烏干達代表團9名運動員於6月19日抵達日本，然而有1人在入境成田機場時卻被驗出感染新冠病毒，剩下8人隨即前往大阪府泉佐野市進行賽前集中訓練，豈料6月23日又傳出1人確診，因此所有隊員被列為密集接觸者，安排到飯店進行隔離。

根據《每日新聞》報導，一名泉佐野市的民眾表示，曾於16日晚間6時30分在熊取站目睹一名非裔男子在購票上遇到困難，經調閱監視器影像後確認該名非裔男子即為塞奇特列科，他購買前往名古屋站的新幹線自由座，目前警方在搜索中，也有民眾聲稱在名古屋看見他。泉佐野市透露，塞奇特列科臨行前曾委託隊友將行李交給妻子。

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