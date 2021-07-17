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海地總統遇刺案最新進度曝！　「前司法官員」疑3天前下令殺人

▲▼ 已故海地總統摩依士（Jovenel Moïse）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 摩依士死後，海地混亂局勢更加嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日在家中遇害，案情牽扯多國，多名嫌犯為哥倫比亞退役軍人。哥國警方16日宣布初步調查指出，海地前司法官員巴迪奧（Joseph Felix Badio）可能就是下指示暗殺摩依士的主嫌之一。

哥倫比亞警政署長瓦爾加斯（Jorge Vargas）16日向媒體表示，海地、哥倫比亞警方及國際刑警組織（Interpol）共同進行的調查最新進度指出，巴迪奧似乎在案發3天前下達殺害摩依士的命令。根據《路透社》，巴迪奧目前下落不明。

瓦爾加斯說明，巴迪奧為海地司法部前官員，曾任職於中央情報部門反貪腐單位，案發3天前命令前哥倫比亞士兵卡帕鐸（Duberney Capador）及李維拉（German Rivera），安排傭兵殺害摩依士，但他們最初是被委託執行維安任務。

瓦爾加斯未提供證據或更多細節，但據當局說法，案發後卡帕鐸已經死亡，李維拉則被海地警方逮捕。

海地警方11日逮捕63歲美國海地裔醫生薩農（Christian Emmanuel Sanon），指控其為暗殺主謀之一。海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）先前則證實，該國參議員約瑟夫（John Joel Joseph）為關鍵涉案人物，正進行追捕；摩依士官邸保安主管赫拉德（Dimitri Herard）也已被捕。

截至目前，海地警方掌握26名哥國人士及2名美國人涉案，其中18名哥倫比亞籍人士已經落網，5人仍在逃亡，3人死亡。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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