接種2劑疫苗見效！　英國80歲↑老人染疫死亡率「大幅降低」

▲英國透過新冠疫苗接種，80歲以上年長者的死亡率大幅下降。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

最新公布數據顯示，自英國開始疫苗接種工作後，英格蘭與威爾斯地區80歲以上族群的死亡率大幅下降，從去年第一波疫情高峰時的68％，到6月時下降至40％。

根據《每日郵報》報導，英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）數據顯示，目前全英國80歲以上長者已有95％完整接種了新冠疫苗，在疫苗提供的保護之下， 80歲以上族群原本在第一波疫情高峰時，占所有死亡患者的68％、約3分之2的比例，到今年6月已大幅降至40％。面臨19日英國解封「自由日」即將到來，專家也預計疫情將變得嚴峻，每天恐新增10萬人確診。

SAGE估計，完整接種2劑的人因染疫而住院的機率下降91％、死亡率則降低96％。另根據劍橋大學研究顯示，英國新冠整體死亡率已經從去年3月的100分之1下降至1000分之1，但相較之下，老年人的死亡率仍然很高，75歲以上確診者死亡率約達2.2％。

牛津大學循證醫學高級研究員哈特曼波伊斯（Jamie Hartmann-Boyce）博士表示，與前幾波疫情相比，老年族群死亡人數在全體占比呈顯著下降的原因，正是因為有較高比例的老年人已經接種2劑疫苗，而為了保護自己，每個人能做的最好的事，就是完整接種疫苗。

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