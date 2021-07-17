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世衛提案「再次前進武漢實驗室」　調查病毒起源

▲▼武漢病毒研究所。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢病毒研究所。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

外交官員透露，世界衛生組織（WHO）提議在中國展開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒起源的第二階段調查，包括派人到武漢的實驗室實地查看，但北京尚未有同意跡象。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在閉門會議對成員國提出計畫書。昨天他說，COVID-19的疫源調查，因缺乏疫情最初在中國散播時的原始資料而面臨阻礙。

世衛領導的團隊先前曾花費4週時間，與中國研究人員在武漢市內和周邊地區進行調查；然後在3月發布聯合報告，指出病毒可能是從蝙蝠透過其他動物傳給人類。

美國等國家和某些科學家對此結果並不滿意，要求進一步調查，尤其是調查研究蝙蝠的武漢病毒研究所。

外交官員指出，世衛的計畫是要在中國、而不是其他國家展開進一步調查，特別要查看武漢一帶的實驗室。

記者針對此事採訪中國常駐日內瓦代表團，但未獲得答覆。

譚德塞昨天在記者會上表示：「我們需要資訊、直接資訊，我們需要知道實驗室在疫情爆發前以及爆發初期的情形。如果我們得到充分資訊，接著就能排除某些可能。」

他說：「各位知道，我們的挑戰之一仍是在於在於進出這些實驗室，以及和那項假設有關的透明度。」

中國曾稱病毒可能是從武漢實驗室外洩的理論很「荒謬」，還曾多次表示，讓這項議題「政治化」將妨礙調查。

中國外交部發言人趙立堅今天在例行新聞簡報會上被問到譚德塞的發言時，他表示，部份數據涉及個人資料，沒辦法複製或帶出中國。

一名外交人員對路透社表示，目前還不知道世衛的計畫會不會只是「願望清單」，畢竟「這完全違背中國過去幾個月以來的說法」。

中國常駐日內瓦代表團昨天晚間發布聲明表示，有48個開發中國家致函世衛，呼籲「對病毒的溯源展開全球性調查，由科學領軍，而非政治」。

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