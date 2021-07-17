印度神童呼籲注意「5件事」度過疫情　連瑜珈也上榜

▲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）呼籲注意5件事度過疫情。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者林彥臣／綜合報導

因料中新冠疫情而被譽為「印度神童」的阿南德（Abhigya Anand）近期又接連預言，歐洲國家、印度、美國、日本6月20日後將「發生大事」，結果不僅英國延後解封、以色列也被迫收緊防疫措施，後來日本靜岡爆發奪命土石流，美國除了變種疫情升溫又加上邁阿密大樓倒塌等災禍。今日他又呼籲注意5件事情，可以幫助健全身心度過疫情。

阿南德表示，受到疫情影響，導致許多人的身心靈受到衝擊，全球有2.6有2.64億人深受憂鬱症的影響，這些都是生活中的各種業力使然，包括居住環境、生活型態、飲食習慣，心靈上的不富足都是原因之一。

阿南德對此建議全球所有人，注意做到5件事，包括「信仰上帝」、「每天祈禱」、「瑜珈」、「親近大自然」、「遠離社群媒體」。

▲阿南德認為，瑜珈事個消除業力的好方法。（圖／取自免費圖庫pixabay）



阿南德認為，要通過周邊環境，感受上帝存在，使自己的精神意識與自然相連，就會發現上帝無處不在，這就是走出沮喪和憂鬱的第一步，每天祈禱可以獲得強大的精神力量，這種感覺將會顯著改善心理健康。

阿南德說，瑜珈事消除業力的好方法，現代科技經常事造成憂鬱的成因，所以必須戒掉科技的癮，可以做一些志願服務親近大自然，也讓大自然更清潔，社群媒體容易讓人互相攀比，越是和他人比較，心理健康越容易出問題，必須要有一段時間，讓自己遠離手機等墊子設備。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘