頭髮卡「舌乳頭」打結！小姪女哭到像被家暴　超詭異畫面讓網驚呆

▲原PO的小姪女無聊咬頭髮，導致頭髮卡在舌乳頭上。（圖／翻攝爆廢公社二館）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「沒事不要嚼頭髮啊！」一名網友表示，他的小姪女沒事亂咬頭髮，突然開始大哭著說舌頭很痛，仔細一看才發現頭髮竟在舌頭表面的舌乳頭上打結。神奇的畫面曝光後，不少網友驚呼，「這個舌頭看起來有點恐怖！」

該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示就讀國小一年級的姪女無聊到一直咬頭髮，卻突然大哭喊著「好痛」，且講話還大舌頭，哭聲大到鄰居以為家暴，他們只好趕快察看。

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「頭髮綁在舌頭上的絨毛上了！」原PO家人用手指拉住姪女的舌頭，「不然她哭會捲起來啊」，並使用放大鏡察看舌頭，這才發現頭髮竟在舌乳頭上打結。因為事件太過突然，原PO也笑說「我笑的比她大哭聲還大！」

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆廢公社二館）



網友看完紛紛留言，「太神奇了，小孩果然潛力無窮」、「傻眼舌頭，竟然有辦法這樣」、「去急診，醫生會幫剪頭髮」、「拇指指甲是不是把她舌頭給掐破了」、「原來舌頭長這樣…」、「感覺指甲掐的更痛XD」、「為什麼可以把舌頭拍這麽清楚」、「這個微距也太猛」。針對網友提問拍攝問題，原PO解釋是先用放大鏡看，再用iphone11 pro拍攝。

據悉，舌面上的突起結構為味蕾，又分為4種不同的舌乳頭，如菌狀乳頭、絲狀乳頭、葉狀乳頭及輪廓乳頭，個別有不同的功能並分佈在不同的區域。

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