金融時報：北京拒派同級官員出面　美副國務卿「取消訪中」

▲ 雪蔓先前傳出訪中，將與謝鋒會面。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社倫敦15日綜合外電報導

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）原擬造訪中國，但北京當局拒讓她與中國外交部副部長樂玉成會面，美方因此取消行程。

金融時報指出，這場會面原本會是美中今年3月在阿拉斯加舉行爭鋒相對的會談之後，雙方高層首度再交手。

據4名知情人士說法，中國拒絕讓雪蔓與樂玉成會面，美方即取消雪蔓前往天津的行程。中國方面曾提出由外交部第5號人物、負責美國事務的副部長謝鋒會見雪蔓。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在阿拉斯加舉行總統拜登上台後的首場美中高層會談，當時雙方唇槍舌劍，不歡而散，拜登政府一直在為雙方高層再度往來進行商談。

國務院在宣布雪蔓訪問亞洲行程的聲明中並未提到中國，但她原本打算在造訪日本、韓國和蒙古後轉赴中國。

美中兩國先前也在軍事方面出現類似僵局。中國今年數次拒絕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會見中共中央軍事委員會副主席許其亮的要求；中方一度提出由位階較低的國防部長會見奧斯汀，後來就拒絕交涉。

美國喬治城大學（Georgetown University）中國事務專家麥艾文（Evan Medeiros）指出，中國是在「耍花招」，因為歷來外交會談皆清楚顯示，雪蔓應該會見的人物是中國外交部第2號人物樂玉成。

麥艾文表示：「中國的舉動相當危險，在這段原本就令人憂心的時期徒增不信任、緊張和誤判風險。」

中國起初提議雪蔓也可以在造訪天津時，與中國外交部長王毅舉行視訊會議。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員何瑞恩（Ryan Hass）指出，美國新政府上台之初，美中兩國在儀節上討價還價「很常見」。何瑞恩曾是美國國務院中國事務專家。

他說：「新上任的美國官員通常希望捍衛所屬部門向來獲中國當局接待的儀節級別，反之亦然。這類儀節混亂往往會在高階官員到訪時自動擺平，但也並非總是如此。」（譯者：李佩珊／核稿：曾依璇）