美國抗衡一帶一路！　靠「DFC」金援投資海外基礎建設

▲中國推行一帶一路政策，在全球各國的經濟影響力也因此大增。（圖／攝影師陳耀恩授權ETtoday新聞雲使用）



文／中央社華盛頓15日綜合外電報導

美國為抗衡中國日增的全球經濟影響力，相中擁有600億美元資本的美國國際開發金融公司（DFC），投資包括5G電信、港口乃至疫苗等海外基建，作為抗衡北京一帶一路的武器。

《華爾街日報》報導，有鑑北京透過援建港口、公路在國際獲得朋友，華府如今也如法炮製，盼確保海外的港口、5G電信網絡及其他戰略資產能握於己方手中。美國總統拜登6月在七大工業國集團（G7）領袖峰會全力促成「重建更好世界」計畫（Build Back Better World），提供一帶一路以外的替代選擇。

北京2013年首度提出一帶一路倡議（BRI），透過國營銀行至少4000億美元的融資，由中國企業協助各國建設港口、鐵路等大型基建，串聯成歐亞水陸網路，盼打造現代版的「絲路」貿易版圖。

美國政府的作法是讓2019年成立的美國國際開發金融公司（DFC）推上火線。在川普政府任內，華府就透過DFC與希臘官員談論買下當地造船廠，現則加碼提供貸款，想從中國的華為手中搶走衣索比亞的國內電信市場。

美國國會當時將成立近半世紀的海外私人投資公司（OPIC）、美國國際開發署（USAID）旗下的發展信貸管理局合併，成立「美國國際開發金融公司」（DFC），其投資上限倍增至600億美元，也不限只能支持美企參與的計畫。

▲美國在七大工業國（G7）高峰會上提出「重建更好世界」計畫，抗衡一帶一路。（圖／達志影像／美聯社）

DFC每年接受聯邦撥款因應運作與開支，DFC與其前身的投資金援從未轉虧為盈過，但因法律未要求DFC需獲利，它的任務就是在看管美國民眾荷包與達成國家安全目標間取得平衡。援外投資重點日後將擺在衛生、科技、氣候變遷、性別平權等4領域。

DFC第一個目標是希臘。中國遠洋運輸集團（Cosco）2016年以約合3.1億美元買下雅典近郊的彼里夫斯港（Piraeus），習近平訪問希臘時稱這筆投資將成為一帶一路的「龍頭」。

但美國逮住當地民眾近年因獲利有限而對中遠投資不滿日增的機會，加上希臘政府也不願讓國內建設與經濟被北京「整碗端走」，於是美國將目標鎖定在離港口不遠的Elefsina造船廠，透過一間美國與希臘的合資公司，去年與船廠民股簽下一份暫定合約，買下並改良船廠設備，並承諾10年投資3億美元。

衣索比亞近年開放國內電信市場，原本參與的伏德風（Vodafone）集團考量成本打算繼續使用中國設備，但DFC盼伏德風剔除華為設備，作法是讓DFC參與合作，祭出高達5億美元的低利貸款補貼，硬是高於成本上限為4億美元的中方企業，先搶下標案再說。衣國今年5月宣布由伏德風得標。

不過伏德風沒有義務要履行DFC的貸款，也還沒敲定要選何家電信的設備，讓華為仍保有機會；而美國國務卿布林肯多次批評衣索比亞政府阻撓人道援助進入衣國飽經戰亂的泰格瑞省（Tigray），DFC的貸款究竟是吃得到的牛肉還是畫餅充飢，不得而知。

▲《華爾街日報》報導，華府仿效北京做法，透過援建港口、公路和5G電信網絡，確保掌握海外戰略資產。（圖／路透社）

《華爾街日報》認為，援助發展中國家不可避免伴隨風險，DFC可在希臘與衣索比亞兩地的計畫遇到障礙後抽走銀根，加上美國國會對符合金援資格的國家仍有爭論，DFC能否奏功仍待觀察。

《紐約時報》日前一篇分析指出，白宮對「重建更好世界」計畫的描述，似乎只是將美國、歐洲和日本現有的項目湊在一起，加上鼓勵民間投資，具體內容尚不明確，能否抗衡一帶一路不無風險。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）最近一份報告指出，在發展中國家眼裡，與其和七拼八湊的項目打交道，還要聽從西方堅持的保護環境和維護人權要求，再對比北京提供的一籃子投資和新技術基建計畫，歐美的吸引力並不高。

報告指出「許多一帶一路國家欣賞中國從規劃到建設的速度」，也欣賞中國「願意按照東道國的要求建設，而不是告訴它們應該怎麼做，以及只需和單一建商、金融機構和政府官員的群體打交道的便利」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast