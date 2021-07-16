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越南監獄爆81人確診！死刑犯「染疫後逃獄」　警狂追3天才逮回

▲▼監獄（示意圖／取自Pixabay）

▲越南胡志明市一所監獄爆發群聚感染，一名染疫死囚逃獄成功。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

越南胡志明市一所監獄爆發群聚感染，目前至少81名囚犯與獄警等工作人員被驗出確診，然而，正當政府忙著防堵疫情之際，一名27歲的死刑犯竟然在感染新冠肺炎之後逃獄，警方直到第4天才逮回犯人。

根據《越南快報》報導，27歲的阮金安（音，Nguyen Kim An）於2015年因謀殺與搶劫罪名被判死刑，關押在胡志明市第10區志合監獄（Chi Hoa Prison Center）中，而這座監獄被認為是越南戒備最森嚴的監獄之一，落成78年以來，僅有2次越獄事件的紀錄。

然而，第3名成功逃出志合監獄就是阮金安。胡志明市警方發言人15日坦承，阮金安感染新冠肺炎後於13日逃出監獄，積極尋人的同時也公布了身高163公分、短髮、膚色偏白、受傷跛腳等相關特徵。報導指出，直到16日上午，警方才證實已於當天凌晨成功逮捕阮金安。據了解，阮金安越獄後睡在路邊，一名機車出租車司機以為他是乞丐，出於憐憫才讓他和自己的家人一起入住汽車旅館，並非有意包庇逃犯。

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