搶救落水少年！　30多人「跟著摔下15公尺水井」已釀4死

記者吳美依／綜合外電報導

印度中央邦15日發生一起離奇意外，一名14歲少年取水時不慎摔落水井，50多位熱心村民發現後，立刻衝上前來救援，一些人試圖爬入井內，一些人站在邊牆上商議如何幫忙，未料周邊道路突然坍塌，導致站在邊牆上的30多人慘遭拋入井裡。搜救單位目前已經打撈起4具遺體，並且仍在尋找失蹤的13人。

《今日印度》、《印度快報》報導，當地居民表示，這口水井深度50英尺（約15公尺），意外發生時水位約20英尺（約6公尺），而目前獲救的19人大多數僅受輕傷。搜救小組目前仍在進行抽水工作，希望盡快找到失蹤者。

▲印度30多人為了搶救落水少年，竟也摔落水井。（圖／翻攝Twitter@Writer_Rishabh）



維迪斯哈（Vidisha）官員16日上午表示，水井周圍的邊牆建立在鬆散土壤上，突然崩塌後導致多人摔入水井。他也指出，此村莊一直飽受地層下陷之苦，如今也因此造成搜救困難，目前仍難以確認死傷人數。一名目擊者透露，水井周遭路面15日晚間11時再度坍塌，幾名搜救人員和機器不慎滑入井內。

中央邦政府宣布，將向每位罹難者的家屬提供50萬盧比（約新台幣18.7萬）賠償費，每位傷者也將獲得5萬盧比（約新台幣1.87萬元），並且享有免除醫藥費的補助。

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