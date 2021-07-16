新加坡人搶打科興！　「政府不承認也要自費接種」2大原因曝光

▲儘管新加坡政府並不承認科興疫苗，但仍有不少民眾在開放施打的消息傳出後，就立刻到診所外排隊等候接種。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

科興疫苗是中國最早問世的新冠疫苗之一，而且世界衛生組織（WHO）也已在6月核准科興疫苗供緊急使用，不過目前正全力為國人施打莫德納和輝瑞疫苗的新加坡卻未將科興疫苗列入接種計劃，也不將接種科興疫苗的民眾計入已接種人口。儘管如此，仍有不少民眾依舊願意自掏腰包施打科興，引起國際關注。

據路透社報導，儘管中國科興疫苗（Sinovac）早在2月就已運抵新加坡，然而政府卻以「缺少關鍵數據」為由，不將科興列入疫苗接種計劃。今年6月，政府允許民眾以每劑25新幣（約新台幣520元）的價格自費接種科興疫苗，但接種科興的人士仍須遵守相關防疫檢測要求，也不能享有與mRNA疫苗接種者一樣的福利。

在新加坡，民眾如果選擇接種被政府承認的mRNA疫苗，也就是輝瑞和莫德納疫苗，是完全免費的，而且完整接種mRNA疫苗的民眾，在參加特定活動前可以免於篩檢。儘管如此，不少居住在新加坡的民眾還是堅持選擇科興，統計顯示，該國至今已打出超過1.7萬劑的科興疫苗。

▲新加坡的私人診所至今已打出1.7萬劑中國科興疫苗。（圖／達志影像）

在世界不受多數國家認可的科興疫苗意外在新加坡大受歡迎，主要原因與其採用的滅活技術脫不了關係。中國科興是一種全病毒疫苗，它的技術比較傳統，是利用已失去活性的病毒來刺激人體產生免疫反應，因此即使國際研究證實科興的保護力比mRNA疫苗低，但仍有不少人認為，由於新加坡的病例很少，因此選擇技術更成熟的中國疫苗並沒有壞處，反而對ｍRNA疫苗的安全性缺乏信心。

新加坡退休醫生陳賓生（Tan Bin Seng，音譯）告訴路透社，「我個人並不認為mRNA會比有著100年歷史的滅活技術更有效。」傳染病專家梁浩南（Leong Hoe Nam，音譯）也指出，多數到他的診所接種科興疫苗的民眾，年齡都落在60歲左右，他們也都有類似的擔憂。報導稱，隨著越來越多當地民眾在網路上分享有關mRNA疫苗的副作用，這樣的焦慮變得越來越大。

此外，也有居住在新加坡的中國公民指出，他們在網上接收到一些「模糊的訊息」，暗示他們如果接種國產疫苗的話，回國之後會「更加方便」。儘管中國官方規定，不管旅客是否曾經接種疫苗，只要入境中國都必須進行隔離，但有些中國公民還是認為，中國會對國產疫苗給予更多認可。

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