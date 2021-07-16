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泡沫要破？經濟學家預測7月底崩盤　基金經理人：市場估值合理

▲▼美國知名經濟學家預測美股將會在近期崩盤，但知名基金經理人則持不同意見。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國知名經濟學家Harry Dent預測美股將會在近期崩盤，但知名基金經理人Bill Miller則持不同意見。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

美股4大指數週四僅有道瓊小漲，其餘3大指數全面收黑。美國知名經濟學家、財經暢銷書作家、鄧特公司（HS Dent）創辦人鄧特（Harry Dent）近期就警告，美股將在3個月內崩盤，最快7月底就可能發生，且大多數股票到了秋季將暴跌80%。

據Think Advisor報導，精準預測1989年日本經濟泡沫破裂、2000年網路泡沫破裂、2016年川普當選的鄧特表示，各國央行正像吸毒成癮的癮君子一樣操縱和刺激經濟，而我正在等待經濟恢復正常，「他們會繼續刺激並盡一切努力維持這個泡沫，你不能只是不斷地投入資金堆高金融資產價格，我們現在正面臨比以往任何時候都大的泡沫」。

即使投資人仍看好美股前景，鄧特警告，美國的經濟狀況已不像以前那麼好了，「經濟已經不一樣了！再多的刺激措施也沒辦法解決問題，投資者將會因此遭受損失。」

鄧特指出，這是歷史上最長的牛市，也是最可能泡沫化的市場，當崩盤發生時，情況將會變得很嚴重，這將是我們一生中最大的一次崩盤，各國央行將會失去控制，「我們一生中股市最糟糕的一年，可能是在2022年底左右，而對經濟來說，則是2023年。」

鄧特曾在今年3月預測，美股6月底前將上演「史上最大崩盤」，但並未發生。對此鄧特坦言，「自去年3月新冠疫情重創經濟以來，經濟仍在反彈階段，但我認為它不會持續下去。無論如何，各國政府都會讓這場泡沫繼續，問題在於它何時會破？」

鄧特預測，如果不是在9月，泡沫可能在7月底破滅，最大的原因是房地產市場，「住房是經濟中最大的組成部分，如果房屋銷售持續放緩，那價格就會疲軟。房地產市場仍在堆高，但美國的房屋銷量在過去五、六個月已下降了22%、23%，這顯示泡沫是有限度的」。

由於美國經濟過度擴張，加上低利率的因素，鄧特認為美國經濟的衰退將會艱難、快速，「雪崩需要多少雪？一片雪花，因為雪一直在累積，只要再一片，雪堆就會崩落。」

不過，美國知名基金經理人、Miller Value Partners創辦人比爾米勒（Bill Miller）則持不同看法，他對貝瑞（Michael Burry）、葛拉漢（Jeremy Grantham）、庫柏曼（Leon Cooperman）以及卓肯米勒（Stanley Druckenmiller）等投資者的美股史詩級崩盤預測感到好奇，因為15個月前才剛經歷過一次。

《商業內幕》（Business Insider）報導，比爾米勒在他最近寫給客戶的信中表示，經濟動盪和對新冠疫情危機產生的焦慮，已經讓市場在去年3月出現史上最大跌幅，接著才開始顯著復甦，「在我看來，市場的估值總體上是合理的，大多數股票的定價都可以提供正負幾個百分點的市場回報率，個人投資者似乎對股票的預期回報相當樂觀」。

比爾米勒認為，7%的經濟成長率預期數字、更高的公司預期盈利，以及美國家庭淨資產成長等因素都在推動著美國經濟復甦，唯一的爭論點就是通膨問題。

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