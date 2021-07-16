同團才爆確診！　東奧20歲外籍選手失蹤　落跑躲PCR檢測

▲烏干達東奧選手團6月19日飛抵日本東京成田機場 。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

東京奧運才傳出有烏干達籍選手入境後被驗出染疫，大阪府泉佐野市16日表示，另一名與確診選手同團的20歲烏干達籍舉重選手失蹤，目前已經向警方通報失蹤。據悉，工作人員16日凌晨0時半曾經確認該名烏干達籍選手仍在飯店內，怎知中午時卻不見人影，房間內更是空無一人。

根據《讀賣新聞》報導，東奧烏干達選手團包含教練在內的9名成員6月從成田機場入境時，有一人在檢疫時確診，待該團移動至大阪府泉佐野市後，又有另一人確診。因此烏干達選手團整團被匡列為密切接觸者，當局也要求他們必須取消訓練行程，待在旅館房間內休息，整團直到7月7日才重新恢復練習。

▲烏干達東奧選手團共2人確診 。（圖／路透）



這名20歲的烏干達籍舉重選手16日凌晨0時半左右，還與同團成員一同待在留宿的飯店，然而同日中午，該團成員應該要在旅館內接受核酸檢測，但該名選手卻遲遲未現身，工作人員驚覺有異，前往他的房間查看後才發現，人早就逃之夭夭，根本不在飯店內。

泉佐野市當局已經向警方通報失蹤，泉佐野警署也已經著手進行調查與搜尋。另一方面，烏干達選手團此次在東京奧運一共參加包含舉重、拳擊以及游泳等3個項目。

居家工作也要方香療癒！Jo Malone居家香氛蠟燭特價2099元