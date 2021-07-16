不信新冠病毒！叫患者呼氣「他大口吸」　男自稱治療師仍確診死亡

記者張寧倢／編譯

儘管新冠疫情席捲全球，仍有許多人堅決不相信世界上有新冠病毒，認為這一切只是塑造出來的假象。印尼網路上就流傳一段影片，2名男子讓躺在床上的確診病患先吐氣，兩人再湊上前去大口吸氣，甚至用手不斷將帶有病毒的空氣搧向嘴裡，結果兩人雙雙確診，其中年紀較長的男子已於13日死亡。

▲印尼一名47歲男子自稱是「治療師」，不相信世界上真的有新冠病毒，大口吸入病患呼出的空氣後，最終確診死亡。（圖／翻攝自Facebook／Albert Lee）

根據印尼媒體Kabar Jombang報導，死者是東爪哇省47 歲男子馬蘇丁（Muhammad Mashudin），他宣稱自己能治癒那些先天性或其他原因導致的聾啞患者，因此被稱為「神經治療師」，還在2012年獲得獎項而開始聲名大噪，來自各個地區，甚至是國外的患者都來求醫，而他就像日本漫畫中的「怪醫黑傑克」一樣有時會對富人收取高額診療費，卻也常常為貧困患者免費治療，風評頗佳。

然而，這段拍攝於4月17日的影片卻造成馬蘇丁的死亡，影片中他與另一名較年輕的男子前往醫院探訪感染新冠肺炎的患者，由於馬蘇丁並不相信新冠病毒的存在，因此不但未戴口罩，還讓臥病在床的患者大口呼氣，兩人先後用手將病患呼出的空氣搧向自己，並將嘴巴張開吸氣，希望能吸入這些病毒，希望能藉此證實新冠疫情不存在，後來兩人雙雙確診，馬蘇丁還為此上傳道歉影片。

南蘇拉威西省的知名醫師布迪諾（Bambang Budiono）發文批評，這樣傲慢、狂妄的行為導致了災難，從平民到有權有勢的人都難以倖免，這位馬蘇丁先生已經在13日凌晨染疫去世。記者羅尼（Rony）是馬蘇丁的友人，他表示自己一周前曾到馬蘇丁家中拜訪，當時這名被許多人崇敬的「治療師」已經躺在床上難以起身，沒想到，那竟然就是最後一面，「我收到馬蘇丁逝世的悲傷消息後，非常震驚。」

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