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西歐毀滅性洪災！德國、比利時增至92死　「大壩恐潰堤」急疏散

▲▼暴雨在比利時引發洪災。（圖／路透）

▲ 暴雨在比利時引發洪災。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西歐連日降下暴雨，15日在德國及比利時帶來淹水災情，至少已有92人死亡及數十人失蹤。洪水導致幾座村莊與外界隔絕，一旦大壩潰堤，恐怕造成更大規模死傷。德國總理梅克爾（Angela Merkel）也表示，預料將有更多人死亡。

根據《德國電視一台》（ARD），德國死亡人數攀升至81人，與比利時及荷蘭接壤的北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）、位於萊茵河中游的萊茵蘭-普法茲邦（Rheinland-Pfalz）都傳出災情，科隆南部的阿爾魏勒郡（Ahrweiler）最為嚴重，多達1300人下落不明；比利時則有11人死亡。

▲▼德國洪水。（圖／路透）

▲▼德國受災最為嚴重。（圖／路透）

▲▼德國洪水。（圖／路透）

《天空新聞》報導，這場大雨導致河川暴漲潰堤，橫掃附近城鎮與村莊，沖走民宅、淹沒地下室，造成廣泛破壞，部分社區儼然淪為廢墟。偏遠地區至今仍因洪水及坍方而孤立無援，對外道路無法通行，電信及網路系統也中斷，使災民無法與親友聯絡。

正訪問美國的梅克爾表示，「我為在這場災難中失去生命的人感到悲痛。我們還不知道具體人數，但肯定會很多。」

科隆市官員稍早在臉書發文表示，北萊茵-西發利亞邦埃爾夫特施塔特（Erfstadt）16日有幾棟房屋倒塌，救難人員正努力協助那些不顧警告留守家園的民眾。

▲▼暴雨在比利時引發洪災。（圖／路透）

▲▼ 比利時也有11人喪命。（圖／路透）

▲▼暴雨在比利時引發洪災。（圖／路透）

靠近比利時邊境的Rurtalsperre水壩一夜之間被洪水淹沒，Steinbachtalsperre水壩也不穩定。該邦南部萊茵-錫格郡（Rhein-Sieg-Kreis）當局已經下令，疏散施泰因巴赫水庫下方幾座村莊居民，以防大壩潰堤。

萊茵蘭-普法茲邦首長德雷爾（Malu Dreyer）向地方議會表示，「有人死亡，有人失蹤，還有許多人仍身處危險之中。我們從沒見過這樣的災難，這是毀滅性的。」

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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