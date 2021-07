殺人吸乾受害者的血！變態「吸血鬼殺手」落網　5年殘殺10名幼童

▲凶嫌專挑兒童下手並吸食受害者的血。(圖/翻攝自Twitter/DCI KENYA)

記者李振慧/綜合報導

肯亞當局近來捕獲一名被稱為「吸血鬼殺手」的20歲男子,嫌犯落網坦承過去5年內曾殺害10名兒童,受害者年齡只有12歲至13歲,他以下藥方式將人殺害前,還會先吸乾受害者的血,冷血行徑令人震驚,目前被控多項謀殺重罪。

警方近來在奈羅比市(Nairobi)郊區卡貝特(Kabete)樹林中找到2具遺體,分別為12歲的穆西約卡(Junior Mutuku Musyoka)與13歲巴拉(Charles Opindo Bala),調查後發現20歲男子萬賈拉(Masten Milimo Wanjala)嫌疑重大,而且他所犯下的案件還不止這一起。

萬賈拉被捕後坦承,一共曾殺害10名孩童,犯案地點通常選在玉米園附近的茂密樹叢中,他對受害者下藥後,在殺人之前會先吸食孩童們的血,而他的可怕行徑始於16歲時,在馬查科斯鎮(Machakos)綁架了一名12歲女孩並殺害,3年後又在基米利利(Kimilili)殺死一名13歲男童,男童遺體被發現時曾引發憤怒民眾上街抗議。

警方表示,其中部分死者是遭到勒死,賈萬拉犯案後常將遺體丟棄在下水道中,不過目前仍有多具遺體尚未被找到,「凶嫌毫無悔意,他還告訴刑警,他在殺人過程中得到很多樂趣」,後續將持續調查,強調司法一定會為這些無辜的受害者伸張正義。

Masten Milimo Wanjala, the bloodthirsty vampire arrested earlier today is responsible for at least ten cold-blooded murders of innocent children, as our detectives have finally established. Wanjala single handedly pic.twitter.com/rYUlETa1cu