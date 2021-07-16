AV女優拍「極樂3P」戲碼　深溝雙乳全是瘀青！親吐幕後辛酸

▲色情片女星達爾（Siri Dahl）在podcast節目上揭露不愉快的拍攝經驗。（圖／翻攝Instagram帳號thesiridahl、therealsiri.ps）



記者吳美依／綜合報導

色情片女星達爾（Siri Dahl）近日在podcast節目上透露，她曾拍攝過一場「超級粗暴」的2男1女3P戲碼，導致胸部幾乎滿是瘀青，尤其乳溝的部分更是慘不忍睹，甚至因此好幾天無法工作。

《每日星報》報導，達爾原以為那只是一部普通成人影片，但要開始拍攝性愛部分時，才知道導演希望接下來的畫面「超級粗暴」，「這對我來說可是個新消息」。她2天後還要拍攝另一部非常重要的作品，也特別被要求身上不能出現傷口，於是詢問劇組人員能否「假裝粗暴」就好，但卻沒辦法如願。

達爾承認自己實際上喜歡粗暴性愛，也可以接受拍攝過程中出現瘀青，「但我必須被告知」。她形容，這是一次「令人非常挫敗的溝通不良」經驗，而且對此感到又生氣又難過。

▲達爾表示，她生氣與難過不是因為瘀青，而是未被事先告知。（圖／翻攝Instagram帳號thesiridahl、therealsiri.ps）



主持人蘭德爾（Holly Randall）同時也是一名色情片演員與導演，她透露，時常聽聞同行女演員起初以為是單人拍攝，到了片場才驚訝地得知要和其他演員一起拍攝粗暴性愛場景。

蘭德爾與達爾談論到，許多色情片女演員在疫情封鎖期間，都挺身說出不愉快的拍攝經驗，呼籲成人影片產業應該更加注重演員的「界線清單」，明確了解每個人對於拍戲要求的接受度。

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