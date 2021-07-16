海地總統慘死！哥國總統證實「護衛行動」藏玄機：疑退伍軍人涉案

▲海地總統摩依士2016年當選時，在妻子旁發表演說。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）本月7日在府邸遇刺身亡，嫌犯包括26名哥倫比亞籍人士、3名海地裔美國籍人士，繼美國國防部官員坦言有少部分涉嫌的哥倫比亞人曾參與美國軍事訓練後，哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）也出面證實，國內一群退伍軍人曾被招募至海地保護摩依士，不過有少部分的人員在事前變得知行刺計畫，甚至還加入暗殺任務。

綜合《BBC》等外媒報導，杜克近日接受當地電台採訪時透露相關細節，並在當地時間15日透過聲明指出，目前哥倫比亞國內已積極配合海地當局進行調查，「從最新證據顯示，先前海地當局曾向我國招募具有安全與特殊行動經驗的退伍軍人，除了有一大團體被安排執行保護摩依士總統的任務，但團體內還有一個小團體掌握犯罪行動的詳細過程。」

杜克分析，在所有被招募至海地的哥倫比亞退伍軍人中，有一組人馬僅接受保護總統摩依士的任務，而另一組人馬接獲的指令則是參與暗殺計畫，「不過無論人類智商水準的高低，很顯然的是，所有成員都與涉嫌暗殺的團體脫不了干係！」

根據《華盛頓郵報》，美國國防部發言人霍夫曼（Ken Hoffman）於15日在聲明中表示，此次被捕的哥倫比亞籍嫌犯中，少部分在擔任哥倫比亞軍人時，曾參與美國軍事訓練與相關教育項目，不過相關人數與訓練細節則未透露。

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