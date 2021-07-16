3姊弟樹下躲雨自拍…閃電直接擊落！　畫面瞬間炸滿恐怖黃光

This selfie is all flash, no filter.

Andrew, Rachel and Isobel Jobson were struck by lightning while snapping a photo together in the rain.https://t.co/8J7qTAf4nV — Globalnews.ca (@globalnews) July 15, 2021

記者張方瑀／綜合報導

英國倫敦三個姐弟日前一起騎著腳踏車出門，結果突然下起了大雨，他們決定在一棵樹下躲避，當時二姐決定拿起手機三人自拍一張，沒想到就在按下快門的瞬間，一道閃電直接擊中他們，這幕也完全被照片記錄下來。

根據BBC報導，26歲的芮秋（Rachel Jobson）12日跟弟弟妹妹一起準備騎車出門探望阿姨，當時三個人從柏克郡（Berkshire）出發後，半路下起大雨，所以三人就在一棵大樹下躲避。23歲的二姐伊澤貝爾（Isobel Jobson）這時就想拍下三人燦笑的照片，還有一張在雨中哭泣的照片，結果當她拿起手機按下快門時，瞬間有道閃電直接擊中他們

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Rachel, Isobel y Andrew Jobson tuvieron que escamparse bajo un árbol por las fuertes lluvias y cuando quisieron capturar el momento fueron impactados. https://t.co/H8pMQOJPdp — SuperTrending (@SuperTrendingCO) July 14, 2021

伊澤貝爾說，「我突然間就倒在地上，只聽見非常尖銳的嗡嗡聲，其他什麼都聽不到，我整個右手臂都麻了，完全動不了。」芮秋則表示，「我們正在用手機拍照，接著我就倒在地上，我跟妹妹都在尖叫，我的大腿和腹部都被燒傷，還留下了閃電般的疤痕，手臂也沒有知覺。」

所幸三姐弟在路人的幫助下緊急送醫，目前都沒有生命危險，而他們在雷擊當下的自拍照，也清楚記錄下了閃電的瞬間，整個畫面就像過曝一樣，閃著亮黃色的光芒。芮秋說，她現在還不確定是否要繼續騎車的行程，「我仍然感到有點頭暈，而我妹妹的手腕也感到很酸痛。」

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