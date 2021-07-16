新郎結婚「結到睡著」！婚禮上狂度咕　新娘爆氣表情超厭世

▲新郎直接睡死，一旁的新娘超厭世。（圖／IG／Niranjan Mahapatra）



記者王佩翊／編譯

辦婚禮好累！印度更是有一名新郎結婚結到一半直接睡著，整個人癱睡在椅子上，不管旁人怎麼搖晃都叫不醒他，而一旁的新娘則是氣得臉臭到不行，看都不想看一眼昏睡的丈夫。荒謬影片隨即在網路上引發熱烈反響，雖然無法確定新郎昏睡的原因，但也有網友緩頰，他可能是喝醉了才會意識不清。

根據印度媒體TIMES NOW報導，一名名為Niranjan Mahapatra的Instagram用戶分享了一段當地的婚禮影片。只見影片中，身穿華服的新郎與新娘肩並肩坐在主位上，準備要拍照，然而新郎卻閉上雙眼當場呼呼大睡，頭甚至還歪了一邊。

儘管一旁的工作人員尷尬地推了推新郎，試圖叫醒他，當事人卻依然無動於衷，連眼睛都沒睜開，繼續昏睡。然而婚禮攝影師已經舉起相機站在新人面前了，照片還是要拍，工作人員只好不死心地再度用力拉了新郎一下，怎知新郎整個人無力，瞬間往另外一個方向倒，還好一旁的人隨即把他扶住，才沒有跌倒，新郎甚至睡到連帽子都歪掉。

一旁的新娘則是一臉厭世，雙手交疊放在腿上，眼睛直直地看著地面，偶爾抬頭看一下其他親戚，面對老公在大喜之日鬧的笑話，實在是不知道該說什麼。

影片上傳後隨即引發網友熱議，儘管還無法確定新郎昏睡的具體原因，但有網友搞笑稱，「結婚真的這麼累嗎？」也有其他網友擔心，新郎是否是喝醉或是身體出了什麼狀況。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast