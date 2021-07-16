研究：AZ疫苗保護力終生有效！人體接種後像形成「殺手訓練營」

▲研究發現，接種了AZ疫苗的人，一輩子都能擁有新冠抗體，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

過去曾有研究指出，使用mRNA技術的輝瑞與莫德納新冠疫苗，為人體提供的保護力可長達數年之久，然而最近英國與瑞士的科學家發現，AZ疫苗的保護力可以持續一輩子，因為它能夠協助「訓練」人體內的T細胞，讓人類產生強大的長期免疫系統反應，甚至對抗新的變種病毒。

據《太陽報》報導，使用病毒載體技術的AZ疫苗會刺激人體產生免疫反應；當外來病原進入人體後，細胞毒性T細胞（cytotocxic T cell）會開始攻擊病原細胞，並在免疫戰爭結束後，將部分細胞毒性T細胞分化成記憶T細胞（Memory T cell），好讓人體再次面對同樣的病毒時，能隨時啟動免疫反應。

英國牛津大學與瑞士聖路易斯州醫院科學家所組成的研究團隊，最近在《自然》期刊上發布論文指出，人體在接種AZ疫苗後，除了會被刺激產生能對抗新冠的抗體之餘，疫苗中的腺病毒（adenovirus）也會轉化成纖維細胞網狀細胞（FRC），進而形成一個「殺手訓練營」，訓練細胞毒性T細胞殺死未來侵入人體的變種病毒。

這意味著人體在接種AZ疫苗後，即使抗體消失，但身體還是可以持續製造抗體，而且保護力可能長達一輩子。瑞士研究人員路德維格（Burkhard Ludewig）表示，「病毒是人體最好的老師，它讓我們了解如何能更好地促進細胞毒性T細胞殺死病毒的能力，因為來自這些『殺手訓練營』的T細胞似乎有著非常高的適應能力。」

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