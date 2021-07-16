婆婆拒帶孫又不請保母「這麼小捨得？」　過來人嘆害丟工作

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻在臉書PO文抱怨，在買房子、生小孩之前婆婆都說願意幫忙帶小孩，結果寶寶一出生就一連轉了3次彎，她提議請保母，卻被反問「捨得這麼小去給別人帶嗎？」實在很傻眼。但大多數網友都建議她直接請保母，還有過來人感嘆，「我就是這樣丟了工作，還是靠自己或找保母比較實在。」

▲原PO抱怨婆婆對於是否願意幫忙帶小孩一事，遲遲無法給出肯定的答覆。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO在臉書《靠北婆婆2.0》16日刊出的文章中提到，買房子之前婆婆告知會幫忙帶小孩，生小孩之前也說沒問題，結果寶寶出生後，婆婆突然改口說不帶，因為不知道是要單獨一個人照顧，「來月子中心看我，說要跟我溝通，當天又敷衍地跟我說要帶，隔了4天又說不帶。」

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面對婆婆連續3次轉折的決定，原PO無奈表示，因為婆婆之前都答應要幫忙帶小孩，所以告知工作單位產假結束後就會回去上班，沒想到事情會變成這樣，「要當寵孫魔人，就直接跟我說，這樣好難排工作」，就算提議請保母，也會被婆婆擺臭臉反問「捨得這麼小去給別人帶嗎？」實在很傻眼。

其他有過類似經驗的媽媽們看完原PO的抱怨文後，一面倒留言建議她請保母，「孩子自己的就自己處理吧，不要凡事都認為別人願意付出」、「直接找保母帶，大一點再送幼兒園」、「我就是這樣丟了工作，還是靠自己或找保母比較實在」、「我也是出月中、產假快結束才被通知不帶，還好在產假結束前找到一位好保母，妳一定也可以的，加油」。