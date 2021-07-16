台灣真屌！沒足夠疫苗卻讓「傳播率」降到1以下　醫讚：全球只有我們

▲台北市花博接種站持續為65歲以上長者接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者陳怡靜／綜合報導

全國實施三級警戒已屆滿2個月，近來疫情已逐漸趨緩，可望有解封機會。醫護粉專「MedPartner美的好朋友」就指出，全世界有辦法在未獲得足夠疫苗的情況下，僅靠人民自肅把疫情壓下來的國家，讓基礎傳播率降到1以下，就只有台灣了，大讚「台灣這波表現真的很屌，必須說，是真的非常屌。」

「MedPartner美的好朋友」粉專引用國外研究數據指出，台灣在第一劑疫苗覆蓋率只有不到10-15%的狀況，靠著實施三級警戒的做法，將基礎傳播率有效控制在0.5的程度，比極權國家的中國還要低，「幾乎可以說，全世界有辦法在還沒得到足夠疫苗，就能靠人民自肅把疫情壓下來的國家（讓基礎傳播率降到1以下），幾乎只有台灣了。」

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▲ 「美的好朋友」引用國外數據指出，台灣基礎傳播率在1以下。（圖／翻攝自美的好朋友粉專）

「MedPartner美的好朋友」也說，目前首要就是衝高疫苗覆蓋率，台灣依舊是全世界數一數二安全的國家。其他疫苗覆蓋率高的國家，如美國、英國，最近每天確診數仍破萬，不過有疫苗的保護力，即便是delta病毒株造成強的傳播，死亡也沒有明顯增加。

最後，「MedPartner美的好朋友」直言，目前台灣整體表現不錯，「該做什麼就做什麼，該落實三級就做，該打疫苗就做，結果就會是很好的。」同時也喊話酸民，「你要唱衰也沒關係，不要違反防疫規定就好。管好你自己就可以了。」