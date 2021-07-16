西歐極端暴雨！德國洪水爆發1300人失蹤、59人死亡　荷比盧也遭殃

▲德國爆發嚴重洪水。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

西歐連日降下豪大雨，導致爆發嚴重洪水，淹沒德國西南部城鎮和村莊，造成建築物損毀、居民被沖走或受困，CNN指出，德國目前約有1300人失蹤，至少59人死亡，鄰國比利時則有9人喪命。

德國警方15日表示，猛烈的洪水淹沒西南部整個城鎮和村莊，大量建築物損毀，許多民眾受困或被沖走，目前已經有至少59人喪生，且人數應會持續攀升。當地政府表示，德國災情最嚴重的萊茵蘭-普法爾茨州（Rhineland-Palatinate）北部阿爾韋勒縣（Ahrweiler）可能有1300人失蹤。

▲▼德國目前約有1300人失蹤，至少59人死亡。（圖／路透）



德國氣象局發言人佛里德里（Andreas Friedrich）表示，「在部分地區已經有100年沒見過如此強烈的降雨。」CNN氣象學家米勒（Brandon Miller）指出，德國西部和荷比盧三國地區在13至14日降下大雨，災情最嚴重的德國萊茵蘭-普法爾茨州和北萊茵-威斯伐倫州（North Rhine-Westphalia）的24小時降雨量達100至150毫米，超過當地一個月的降雨量。

WATCH: Helicopter crews fly out dozens of people stuck in flood zones in west Germany. Some 1300 people are still missing. pic.twitter.com/alPMZHzjEX — DW News (@dwnews) July 15, 2021

德國第四大城科隆（Cologne）在14日上午前24小時內，降雨量達到154毫米，幾乎是7月份平均降雨量的兩倍之多。更離譜的是，萊茵蘭-普法爾茨州的小鎮賴費爾莎伊德（Reifferscheid）在短短9小時內的降雨量達207毫米，局部強降雨的地區導致山洪爆發。

▲▼梅克爾（Angela Merkel）指出，強降雨和洪水不足以形容這種情況。（圖／路透）



目前人正在美國出訪的總理梅克爾（Angela Merkel）指出，強降雨和洪水不足以形容這種情況，這是一場真正的災難，「我為那些在災難中失去生命的人哀悼，但恐怕要過幾天我們才能看到災害全貌。」梅克爾表示他會和財政部長肖爾茲（Olaf Scholz）密切聯繫，準備一切後續的重建資源。

▲比利時也有至少9人喪命。（圖／達志影像／美聯社）



除了德國以外，鄰國比利時也有至少9人在南部瓦隆大區（Wallonia）因洪水喪命，南部鐵路系統也完全中斷，法國和義大利的救援隊也已經前往協助。歐盟委員會發出聲明表示，會提供德國、盧森堡、荷蘭和比利時援助。

▲荷蘭政府呼籲居民盡快撤離。（圖／路透）



據了解，目前德國最主要的工業運輸道路萊茵河的航運也全部暫停，氣象局也預估，15日到16日在萊茵河上游地區還會持續降雨。荷蘭默茲河（Meuse River）的水位也不斷上漲，當地政府預估在16日凌晨就會淹過馬斯垂克地區的碼頭，呼籲當地民眾須盡快撤離。

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