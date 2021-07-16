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文武大王軍艦爆6人染疫！軍官「出現肺炎」...南韓擬派運輸機載回

▲▼搭乘文武大王級驅逐艦的清海部隊，傳出至少有6名官兵與幹部確診。（圖／達志影像）

▲搭乘文武大王級驅逐艦的清海部隊，傳出至少有6名官兵與幹部確診。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓雖今年2月起開放接種新冠疫苗，然而此前派駐海外的軍隊、使館外交人員往往沒機會安排接種疫苗。派駐非洲亞丁灣海域掃蕩海盜的「清海部隊」第34梯隊，其所搭乘的文武大王號驅逐艦近日傳出6名官兵確診，另1名較先發病的軍官甚至有肺炎症狀。對此，總統文在寅昨（15）日下令派遣軍機，將艦上300多名官兵運送回國。

根據《韓聯社》報導，清海部隊第34梯隊從今年2月被派遣至非洲亞丁灣，聯合參謀本部表示，該支部隊於6月底在當地港口執行軍需物資卸載任務後，艦上1名人員於7月2日發現感冒症狀，之後船上多名人員也傳出類似症狀，不過當時並未進行快篩或PCR篩檢，僅服用感冒藥物，直到7月10日才針對艦上有感冒症狀的40人的進行快篩，結果皆為陰性。

1名幹部出現肺炎症狀，隨即於7月14日送往當地民營醫院接受篩檢、治療，軍方13日將6名出現類似症狀的密集接觸者的檢體委由鄰近國家進行PCR篩檢，結果全為陽性，之後將6名確診者安排隔離在艦上的獨立設施，其他出現類似症狀的80多名官兵也被安排隔離。

報導指出，由於清海部隊於今年2月8日便出海執行任務，因此全員至今接仍未接種疫苗，加上艦內多為密閉空間、且通風設備互為相連，恐怕造成群聚感染一發不可收拾。對此，媒體輿論也指責軍方的反應慢半拍，認為一開始僅讓官兵服用感冒藥的行為不恰當，之後進行的快篩也全部呈現偽陰性，根本無法揪出確診者。

南韓政府計畫透過當地駐外領事館與事發國進行協議，派遣空中加油運輸機運送醫療人力、物資等資源前往現場協助防疫工作，並將艦上300多名官兵分批載回南韓接受篩檢與治療。多名軍方消息人士今（16）日表示，清海部隊34梯隊副隊長金東萊（김동래，音譯）在寄給部隊成員家屬的公知中證實此項消息。

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