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居家快篩「偽陰性」毀防疫！南韓疫情失控主因：隱形傳播者太多

▲▼南韓專家認為，居家快篩試劑準確性低，造成「偽陰性」患者無法被篩出，導致疫情擴散。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓專家認為，居家快篩試劑準確性低，造成「偽陰性」患者無法被篩出，導致疫情擴散。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情原本已逐漸獲得控制，新增確診規模始終維持300至700多人，6月底甚至一度針對已接種者討論微解封政策，豈料Delta變種株擴散造成疫情升溫，連續10天新增病例來到4位數。部分專家認為，居家快篩試劑可能是推波助瀾第4次大流行的幫兇，「偽陰性」讓受檢者放鬆警戒，無形中成為地區社會的傳播者。

根據《韓聯社》報導，南韓診斷檢查醫學界今（16）日指出，在新冠肺炎第4波大流行中，被診斷新冠肺炎陽性的確診者透露，先前使用居家快篩試劑時的結果卻顯示為陰性，而這種現象有逐漸增加的趨勢。專家指責，政府根本沒有針對居家快篩試劑的「偽陰性」進行事後監控或相關數據統計，導致篩檢結果失真，造成疫情在短時間內失控。

大韓臨床微生物學會理事長、首爾峨山醫院診斷檢查醫學科教授金美娜（김미나，音譯）接受《韓聯社》電訪時表示，「在醫院PCR核酸篩檢呈現陽性的確診者中，有部分人士在先前居家篩檢的結果呈現陰性後，繼續上班與社交活動，結果等到疫調相關的周邊人士確診後，才又來醫院接受篩檢。」

報導指出，雖然有另一派專家讚同居家快篩試劑，認為居家快篩試劑提供無法前往現場排隊接受PCR篩檢的民眾可在短時間內篩檢完成的機會，然而其精準度畢竟還是無法與PCR篩檢比擬，因此南韓防疫當局只將居家快篩試劑視為「參考用」，而非具體的診斷結果。

金美娜表示，疾病管理廳與食藥處根本沒針對居家篩檢進行相關的數據統計與事後監控。

首爾大學保健學院教授黃承植（황승식，音譯），「雖然目前沒有確切數據可以得知居家篩檢在防疫方面上的危害程度，但在某方面上勢必已造成一定程度的影響！從發生第4波大流行的2個月以前，首爾市府使用居家快篩試劑，做為開放造訪多重利用設施（公眾場所）的標準，成為某些微解封政策上的參考因素。」

對此，有另一派專家認為，若是因擔憂居家快篩試劑所產生的副作用，就決定將之廢除、予以不採用，反而是因噎廢食的行為。恩平聖母醫院診斷檢查醫學科教授李帝勳（이제훈，音譯）表示，「若有民眾不便前往篩檢站接受PCR檢測，居家快篩試劑反而能達到事前檢測的效果，不僅過程便利，更能減少受檢者的移動量。」

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