疫苗混打成趨勢？路透統整：10國↑「已批准」！　各國作法一次看

▲疫苗混打近來成為全球熱門議題，但WHO目前仍不建議這種作法。圖為智利青少年接種疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

關於疫苗混打，國際上出現越來越多討論，英國牛津大學6月28日一項研究稱，先打一劑AZ後再打輝瑞/BNT疫苗產生的抗體數量，比兩劑都打AZ疫苗來得多。對此，《路透社》整理了全球已批准或積極考慮採用「疫苗混打」的國家。

已批准：泰國、越南、韓國、加拿大、西班牙、德國、丹麥、義大利、阿聯酋、巴林、不丹

泰國當局12日表示，將為第1劑接種中國科興疫苗的族群，施打AZ疫苗作為第2劑疫苗，以增強保護力，成為首個宣布將中國疫苗與西方開發的疫苗混打的國家。越南13日宣布開放混打，但僅限於第1劑施打AZ、第2劑施打輝瑞/BNT的情況。韓國早在6月18日就宣布，由於全球COVAX計畫的疫苗到貨延遲，約76萬名需要AZ疫苗的接種者，第2劑將混打輝瑞/BNT疫苗。

根據CBC報導，加拿大免疫諮詢委員會6月17日表示，各省應該為第1劑接種AZ疫苗者提供mRNA疫苗（莫德納或BNT）作為第2劑疫苗，但不建議首劑接種mRNA疫苗者混打AZ疫苗，總理杜魯道（Justin Trudeau）本人也以AZ混打莫德納的方式完成接種。義大利藥品管理局（AIFA）擔心血栓風險，除了不開放60歲以上高齡者接種AZ外，首劑施打AZ疫苗者可選擇混打mRNA疫苗。

▲根據Our World in Data數據，阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）目前是全球疫苗接種率最高的國家。（圖／路透）

阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）6月初開放已完整接種中國國藥集團疫苗者，在注射第2劑的6個月後，可自由選擇國藥或BNT疫苗作為第3劑的增強劑，但衛生專家並未提出明確建議或強制要求。另一個阿拉伯世界國家──巴林，雖然完整接種率近6成，但5月卻創下單日確診3000多例的新高，當局表示，符合條件者可以補打第3劑國藥或BNT疫苗作為加強劑。

印尼積極考慮中

印尼14日確診新增突破5.4萬，成為亞洲疫情新熱區。據路透報導指出，印尼完整接種中國科興疫苗的醫護人員中，至今已有數千人「突破性感染」呈陽性，因此當局正在考慮補打第3劑。而衛生部長薩迪金（Budi Gunadi Sadikin）也在9日表示，一旦美國捐贈的300萬劑莫德納抵達，就會提供所有醫護施打，作為追加的第3劑，應對變種病毒。

▲印尼疫情日益慘重，正在積極規劃以BNT疫苗作為補打的加強劑。（圖／路透）

中國

路透表示，中國4月份臨床試驗數據顯示，目前研究人員正在進行一項早期、小規模的疫苗混打試驗，以中國康希諾疫苗為第1劑接種後，第2劑再施打重慶智飛生物研發的疫苗。而6月份紀錄揭露了另一項試驗，將康希諾研發的腺病毒載體疫苗，施打在已經接種過1或2劑滅活疫苗（如科興、國藥）的族群身上。

路透指出，儘管多國已經開跑，世界衛生組織（WHO）12日卻警告疫苗混打是「危險的趨勢」，因為目前關於這種做法是否會對健康造成影響的數據仍然非常少，作為歐盟藥品評估機構的歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）目前也尚未明確地推薦疫苗混打。

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