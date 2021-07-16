台南「4宮廟+1教會」微解封　審核通過獲准可小型參香或禮拜

▲台南市民政局長姜淋煌指出，市府同意宗教團體提出防疫計畫審查通過後，有條件開放入內參拜或禮拜，但需落實防疫措施及人流管制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心延長全國第三級疫情警戒至7月26日，現階段仍暫停宗教集會活動，宗教場所亦維持暫不開放，台南市目前有歸仁仁壽宮、西港玉勅慶安宮、鹽水武廟、新化保生大帝廟及基督教台南聖教會等5間宗教團體提出申請，並獲民政局審查核准同意，民眾可入內參香或禮拜、誦經等小型靜態宗教儀式。

惟台南市長黄偉哲表示，宗教場所能確實做好防疫措施者，得有條件開放民眾入內參拜或禮拜，不過人數有限制，而且要有完整的防疫計畫。

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台南市長黃偉哲表示，台南市包含鹽水武廟、善化慶安宮、六甲赤山龍湖巖、六甲媽祖廟、歸仁仁壽宮、財團法人基督教台南聖教會及財團法人台灣基督長老教會台南中會東光教會等，皆有意配合「宗教場所防疫管理措施指引」提出宗教場所防疫計畫，以開放民眾入內參香或禮拜、誦經等小型靜態宗教儀式。

▲中央流行疫情指揮中心延長全國第三級疫情警戒至7月26日，現階段仍暫停宗教集會活動，宗教場所亦維持暫不開放。

目前除台南市目前有歸仁仁壽宮、西港玉勅慶安宮、鹽水武廟、新化保生大帝廟及基督教台南聖教會等5間宗教團體獲准「微解封」外，台南安平開台天后宮等多家廟宇申請中，但北區大觀音亭暨祀典興濟宮、安平觀音亭、貢噶寺、北區鎮轅境、新營太子爺廟、後壁泰安宮、白河財團法人大仙寺、白河財團法人火山碧雲寺、白河崁頂福安宮、東山財團法人崁頭山孚佑宮、東山碧軒寺等則是持續維持第三級警戒狀態，不開放信眾入內參拜。





民政局長姜淋煌表示，防疫計畫應報區公所初審，經公所擬具意見後，再報民政局同意並張貼「宗教場所開放民眾入內公告事項」後才可有條件開放，針對提出防疫計畫之宗教團體，民政局將加快審查流程與行政作業程序。而有條件開放之宗教團體，則務必配合「宗教場所防疫管理措施指引」落實防疫計畫各項防疫措施，以提供民眾安心的參香禮拜環境。



民政局表示，宗教場所若有違反防疫相關規定，依傳染病防治法裁罰，若有違反指引防疫規定者，應即停止開放3日，等完成改善經主管機關同意後，方能再開放民眾入內，發現違反規定2次者，應即停止對外開放。

台南市長黃偉哲說，台南是宗教之都，因宗教已經開放微解封，台南市必須要接受申請，但宗教動輒大批人潮群聚，台南不希望有群聚的情形，空廟參拜比較沒問題，戶外的宗教活動至是目前為止是沒有開放的，但是宮廟有開放參拜，那人數有受限制要提出防疫計畫，民政局會請宮廟提出防疫計畫，那大型的繞境、敬香，這類活動目前為止中央是沒有開放的，沒有開放台南就要依法來做，因為宗教活動牽涉到很多的譬如說神明的聖誕，或宗教的相關活動常常都會有很多人，台南不希望成為一個破口，那目前為止，台南已經有5個宗教團體開放參拜、禮拜，接下來會有不少宗教團體申請中，民政局會依相關的規定處理，總之宗教是祈求心理的平靜，祈求上蒼的保佑，宗教活動是求得平安不是帶來不安。

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