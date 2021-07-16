女客買鹹酥雞「放到變涼」要求重炸　過來人最慘遇過報明牌

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友15日在臉書《爆怨2公社》PO文，聲稱上週賣鹹酥雞遇到一位奇葩客人，拿走餐點離開一段時間後突然回來，說是餐點變涼了，希望再炸一份新的，讓她超級傻眼。沒想到意外引發熱議，還有在咖啡店上班過的網友表示，遇過阿嬤白吃白喝，想靠報明牌蒙混過關。

▲原PO賣鹹酥雞遇到奇葩客人。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

「大家遇過什麼讓你傻眼的客人呢？」原PO提到，上週賣鹹酥雞遇到一位女客人，將餐點拿走之後過了一段時間，又突然拿回來，本來以為可能是出餐給錯東西，結果竟然是說「餐點變涼了」。

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原PO當下覺得很傻眼，整包鹹酥雞摸起來還溫溫的，也不知道這位客人到底需要什麼幫助，對方只是一直說他們很扯，「怎麼會遇到這類型的客人啊！她其實是希望我們炸一份全新的給她啦。東西都拿走有段時間，又拿回來說涼了。」

其他網友看完原PO的抱怨文，也紛紛留言分享自己在工作上遇到的奧客，「以前賣衣服（算中高單價），常常有客人問可不可以穿去參加喜宴一下，吊牌不要剪，穿完再來退貨」、「買一杯熱拿鐵咖啡50元，說要熱一點，喝了幾口說太燙，請我幫他加冰牛奶，走的時候，幹走了我的原子筆和10幾根吸管，我傻眼」。

還有一名曾在咖啡店上班的網友回應，「以前在咖啡店上班遇過來喝紅茶、柳橙汁的阿嬤不付錢，跟她要錢，她還問為什麼要付錢，然後在我們工讀生耳邊說了一串數字，我們工讀生以為她是要借電話叫家人來付錢，結果不是，是報明牌。」